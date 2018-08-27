Звездный разбор: повторяем образ победительницы фэшн-баттла Виктории Исаковой

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Фэшн-баттл: Светлана Лобода VS Виктория Исакова. Голосуйте, чей образ вам нравится большеИ Виктория Исакова, и Светлана Лобода предпочли для выхода в свет брючные костюмы синего цвета. Но публике пришелся по вкусу выбор Виктории — за актрису было отдано 2/3 голосов.

2 Образ Виктории Исаковой: мнение стилиста Леся Андреева, стилист-имиджмейкер, эксперт в системе стилевых типажей внешности

— Глубокий синий оттенок костюма очень идет Виктории, но все же в образе не хватает четкости и законченности. Модный в этом сезоне вельветовый костюм в стиле oversize смотрится на актрисе не очень выигрышно. Такой стиль одежды идет далеко не всем. Довольно объемный низ в сочетании с завышенной талией придает фигуре грузности. Я бы заменила брюки на более приталенные, — например, брюки-клеш. Жакет тоже немного длинноват, как будто выбран не по росту. 3 Повторяем образ актрисы

Чтобы костюм не выглядел слишком официально, выбирайте мягкие силуэты, ткани с лайкрой или модный в этом сезоне вельвет. Для создания более повседневного образа сочетайте брючный костюм с кроссовками. Белая футболка — универсальный предмет базового гардероба — удачно дополнит любой комплект.

Костюм Sartori Dodici, 4 140 р.

Футболка Твое, 299 р.

Кроссовки Code, 2 990 р.