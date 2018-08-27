Женщина-кошка, высокая мода и новый Борг. 5 икон теннисной моды

Серена привыкла эпатировать. И на корте, и за его пределами. Собираясь на закрытую вечеринку по случаю свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, она легко комбинирует вечернее платье в пол с кроссовками, а на матчи выходит в ультракоротких шортах и сапогах.

За 23 года в профессиональном спорте она успела примерить десятки образов. Но этот сезон — особенный. Серена вернулась после рождения дочери. И каждый новый образ — это готовое программное заявление.

За пару недель до US Open Nike представил для нее наряд от Вирджила Абло. Прямо сейчас он один из самых влиятельных людей в мире моды, основатель Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton . Платье с одним рукавом и пышной юбкой из тюля — в лавандовом и черном цветах — очень понравилось старшей из сестер Уильямс.

«Когда я впервые примерила платье, я почувствовала себя одновременно очень сильной и женственной. В нем есть элементы стиля, ассоциирующегося с силой: кожа, этот крутой эластичный материал. Но юбка-пачка очень женственная. Это моя любимая деталь. И вообще мой новый образ — точное воплощение того, что я всегда говорю: можно быть одновременно сильной и красивой».

Презентация образа на корте запланирована на 28 августа — Серена сыграет матч первого круга против Магды Линетт из Польши. А пока все обсуждают ее костюм женщины-кошки — черный комбинезон с отделкой в виде бюстье и красным поясом.

«Костюм олицетворяет всех мам, у которых тяжело протекала беременность, но которые вернулись на корт и стараются свирепо сражаться, несмотря ни на что. Вот что обозначает этот костюм, — объясняла Серена. — Нельзя ведь победить костюм кошки, верно? Чувствую себя в нем воительницей, принцессой-воительницей, королевой из Ваканды. Я всегда живу в вымышленном мире. Всегда хотела быть супергероиней. И это мой способ ей побывать. Когда надеваю этот костюм, чувствую себя супергероиней». Образ сильно не понравился многим болельщикам и чиновникам. Дошло до того, что глава французской федерации тенниса предложил запретить такие наряды на турнирах «Большого шлема».

Серена не в обиде — настоящая женщина никогда не использует один и тот же модный прием дважды.

Россиянка регулярно попадает в рейтинги «самых стильных». Критики высоко ценят ее светские выходы. А она, пользуясь связями и положением, легко убеждает дизайнеров из мира высокой моды поработать в спорте.

В прошлом году, когда главным событием US Open было возвращение Марии на турниры «Большого шлема», Nike презентовал платье, изготовленное по эскизам Риккардо Тиши — бывшего креативного директора французского дома Givenchy. Марию он увидел в маленьком черном платье, инкрустированном кристаллами Swarowski и украшенном кружевом.

Шарапова высоко оценила работу дизайнера: «Я уже выигрывала US Open в черном платье. И этот цвет для меня по-настоящему особенный. Ничего сложного, но в нем я чувствую себя очень комфортно».

Из других запоминающихся образов — белое платье-смокинг для Уимблдона, вызывающе красное — для Us Open-2007 и знаменитое желтое с вырезом на спине в виде Эйфелевой башни, конечно, для Ролан Гаррос-2011.

Испанца сложно назвать самым стильным в мужском туре. Но его образ почти всегда перекликается с игровой манерой, а детали этого образа — незаменимая часть подготовки перед выходом на корт.

Надаль выглядит по-настоящему атлетичным. Открытые майки-безрукавки, которые он периодически выбирает для выхода на корт, прекрасно демонстрируют рельеф рук и подчеркивают отличную форму испанца. Благодаря своим физическим данным он не просто производит правильное впечатление, а может бесстрашно ввязываться в самые продолжительные розыгрыши, вроде шестичасового матча против Новака Джоковича на AO-2012.

Как практически любой большой спортсмен, Надаль суеверен. На протяжении многих лет перед выходом на корт он делает одно и то же.

«За 45 минут до начала игры я принимаю холодный душ. Это точка, после которой нет возврата. Именно в этот момент во мне начинает просыпаться то, что журналисты и болельщики привыкли называть «боевым духом». Стоя под ледяной водой, я переношусь в другое пространство, где мои сила и устойчивость возрастают, — пишет Надаль в автобиографии. — Затем я возвращаюсь в раздевалку и включаю музыку. Она еще больше отделяет меня от окружающего мира. В это время ребята из команды тщательно готовят к матчу мое тело, тейпируют все, что только можно. Это критически важно в моем случае, иначе есть риск, что стопа, плечо или нога прямо во время матча отправят мозгу сигнал о помощи, с настойчивым требованием остановить все это. Потом я завязываю бандану. Я делаю это неторопливо, аккуратно, медленно затягивая узел на затылке. Бандана — это еще одна точка невозврата, как и ледяной душ. Мои чувства обострены, я готов к битве».

Бандана — тот элемент, без которого невозможно представить образ Рафы.

Федерер предпочитает классику. И с огромным уважением относится к традициям игры. Это прослеживается не только в поведении, но и в образах, которые он выбирает для выхода на корт. И даже самый яркий эксперимент — блейзер, в котором он провел Уимблдон-2006 — отлично вписался в традиционный ряд.

На левом нагрудном кармане был вышит золотой герб, составленный из символов Роджера: три ракетки, по одной на каждый титул, полученный им до этого на Уимблдоне, под гербом, заглавными буквами — «Федерер».

Такой ход получил всеобщее одобрение. Семь раз Роджер выходил на корт в своем блейзере, семь раз уходил в нем же победителем. И даже надел его на ужин чемпионов Уимблдона вместо смокинга, дополнив лишь фиолетово-зеленым галстуком Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

К тому моменту герб уже потерял свою актуальность (Федерер получил четвертый титул подряд), и предприимчивый куратор музея Уимблдона заполучил его в коллекцию. Теперь его могут увидеть все посетители Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Бьорн Борг не выходит на корт 25 лет. Но до сих пор остается одним из главных модников в туре. А все благодаря дизайнеру Fila Пьеру Луиджи Роландо. Придуманное им поло в тонкую полоску, цветные повязка на голову и напульсники, куртка Settanta Mk1 и украшения из гавайских ракушек оставили в теннисной истории не меньший след, чем три его дубля Ролан Гаррос — Уимблдон.

«Теннис тогда был очень чопорным спортом, а Борг привнес в него стиль диско. Просто революция для того времени», — объясняют стилисты.

Год назад один из фаворитов US Open Саша Зверев фактически повторил образ Борга. Таким его увидел Фарелл Уильямс, запустивший вместе с adidas специальную теннисную коллекцию.