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Дженнифер Лопес украсила себя на полтора миллиона долларов
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Дженнифер Лопес украсила себя на полтора миллиона долларов 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дженнифер Лопес фото: Andrew KELLY/REUTERS
В Нью-Йорке вручили одну из самых престижных музыкальных премий планеты — MTV Video Music Awards 2018. Дженнифер Лопес не только отхватила сразу две призовые статуэтки, но и стала главной героиней вечера. Певица со сцены призналась в любви своему бойфренду — бейсболисту Алексу Родригесу. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Дива в серебристом! На ком-то такой наряд может выглядеть пошло, но только не на Джей Ло. Она рождена, чтобы блистать, и асимметричное платье словно создано для нее. Обратите внимание на выбор аксессуаров — говорят, одних бриллиантов на певице в этот вечер было на полтора миллиона долларов. Туфли и клатч, разумеется, в тон.
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