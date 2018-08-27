Дженнифер Лопес украсила себя на полтора миллиона долларов

В Нью-Йорке вручили одну из самых престижных музыкальных премий планеты — MTV Video Music Awards 2018. Дженнифер Лопес не только отхватила сразу две призовые статуэтки, но и стала главной героиней вечера. Певица со сцены призналась в любви своему бойфренду — бейсболисту Алексу Родригесу . Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Дива в серебристом! На ком-то такой наряд может выглядеть пошло, но только не на Джей Ло. Она рождена, чтобы блистать, и асимметричное платье словно создано для нее. Обратите внимание на выбор аксессуаров — говорят, одних бриллиантов на певице в этот вечер было на полтора миллиона долларов. Туфли и клатч, разумеется, в тон.