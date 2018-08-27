10 вещей в стиле преппи, который вновь в тренде 

Признаться, стиль учеников престижных школ никуда и не уходил. Как яркая черта 80-х, которые постоянно цитируют дизайнеры, он то и дело появлялся в стритстайл-хрониках и на подиумах. В этом осенне-зимнем сезоне его «перепридумала» Миучча Прада, совместив пушистые мохеровые джемперы и клетку с гиперобъемом и «вареным» денимом, а Алессандро Микеле и вовсе вошел в историю Gucci отчасти благодаря гик-шику, помноженному на эпатаж. Впрочем, не спешите радостно наряжаться в Блэр Уолдорф и Серену ван дер Вудсен: преппи в 2018 году стоит разбавлять спортивным стилем (например, поясными сумками) или другими трендами 80-х, неоном или броскими аксессуарами. Вдохновляйтесь Беллой Хадид, которая носит последние хиты стритвира с изящно накинутым на плечи джемпером, как у студентки Лиги Плюща. Ну а мы собрали необходимую базу: кардиганы, костюмы, поло и белоснежные рубашки — все-таки скоро первое сентября.