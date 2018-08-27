Ещё
10 вещей в стиле преппи, который вновь в тренде
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 вещей в стиле преппи, который вновь в тренде 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Признаться, стиль учеников престижных школ никуда и не уходил. Как яркая черта 80-х, которые постоянно цитируют дизайнеры, он то и дело появлялся в стритстайл-хрониках и на подиумах. В этом осенне-зимнем сезоне его «перепридумала» Миучча Прада, совместив пушистые мохеровые джемперы и клетку с гиперобъемом и «вареным» денимом, а Алессандро Микеле и вовсе вошел в историю Gucci отчасти благодаря гик-шику, помноженному на эпатаж. Впрочем, не спешите радостно наряжаться в Блэр Уолдорф и Серену ван дер Вудсен: преппи в 2018 году стоит разбавлять спортивным стилем (например, поясными сумками) или другими трендами 80-х, неоном или броскими аксессуарами. Вдохновляйтесь Беллой Хадид, которая носит последние хиты стритвира с изящно накинутым на плечи джемпером, как у студентки Лиги Плюща. Ну а мы собрали необходимую базу: кардиганы, костюмы, поло и белоснежные рубашки — все-таки скоро первое сентября.
Harper’s Bazaar: последние новости
Как носить юбку в пол осенью: 3 способа 10 вещей на осень, которые должны быть в гардеробе каждой Белла Хадид показала, как носить серебряную цепь на джинсах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса52
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение