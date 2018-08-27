Ещё
К 57-летию Тома Форда: вспоминаем его самые провокационные рекламные кампании
Далее:
Читайте также:
Ещё

К 57-летию Тома Форда: вспоминаем его самые провокационные рекламные кампании 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
27 августа Том Форд отмечает свой день рождения: знаменитому американскому дизайнеру исполнилось 57 лет.
Карьера модельера начала стремительно развиваться в девяностые: тогда он был назначен сперва дизайнером женской одежды в Gucci, после — директором по дизайну, а в 1994 году и вовсе возглавил легендарный модный Дом как креативный директор. И это был триумф: Форду удалось не только наладить непростую финансовую финансовую ситуацию, складывающуюся в те годы в компании, но и вывести бренд на принципиально новый уровень. И дело здесь было не только в интересных дизайнерских решениях мистера Форда: он также проявил себя как гениальный маркетолог и рекламист, сумев взбудоражить общественность своими кампаниями для Gucci.
Позже, в 2000 году, Форд занял должность креативного директора Yves Saint Laurent — и снова достиг потрясающего успеха, возродив общественный интерес к классической марке.
Спустя 5 лет кутюрье наконец осознал, что готов к запуску собственного бренда. Так в 2005 году родился его Дом Tom Ford. И тут уже Том дал волю фантазии: рекламные кампании стали еще откровеннее, модели в съемках для марки — еще обнаженнее.
В честь дня рождения Форда мы решили вспомнить все самые дерзкие фотосессии, которые проводились под его чутким руководством. В нашей фотогалерее мы собрали нашумевшие кадры, наделавшие немало шума. Приятного просмотра!
Harper’s Bazaar: последние новости
Как носить юбку в пол осенью: 3 способа 10 вещей на осень, которые должны быть в гардеробе каждой Белла Хадид показала, как носить серебряную цепь на джинсах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса52
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение