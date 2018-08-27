К 57-летию Тома Форда: вспоминаем его самые провокационные рекламные кампании

27 августа Том Форд отмечает свой день рождения: знаменитому американскому дизайнеру исполнилось 57 лет.

Карьера модельера начала стремительно развиваться в девяностые: тогда он был назначен сперва дизайнером женской одежды в Gucci, после — директором по дизайну, а в 1994 году и вовсе возглавил легендарный модный Дом как креативный директор. И это был триумф: Форду удалось не только наладить непростую финансовую финансовую ситуацию, складывающуюся в те годы в компании, но и вывести бренд на принципиально новый уровень. И дело здесь было не только в интересных дизайнерских решениях мистера Форда: он также проявил себя как гениальный маркетолог и рекламист, сумев взбудоражить общественность своими кампаниями для Gucci.

Позже, в 2000 году, Форд занял должность креативного директора Yves Saint Laurent — и снова достиг потрясающего успеха, возродив общественный интерес к классической марке.

Спустя 5 лет кутюрье наконец осознал, что готов к запуску собственного бренда. Так в 2005 году родился его Дом Tom Ford. И тут уже Том дал волю фантазии: рекламные кампании стали еще откровеннее, модели в съемках для марки — еще обнаженнее.

В честь дня рождения Форда мы решили вспомнить все самые дерзкие фотосессии, которые проводились под его чутким руководством. В нашей фотогалерее мы собрали нашумевшие кадры, наделавшие немало шума. Приятного просмотра!