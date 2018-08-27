5 хитростей, которые помогут ходить на каблуках

5 хитростей, которые помогут уверенно ходить на каблуках

Обувь на каблуках для многих настоящая пытка: если стоять на шпильках и получается красиво, то при ходьбе весь дискомфорт буквально налицо — неуклюжая походка, неправильная осанка и выражающий страдание взгляд. Чтобы избежать подобных неловкостей и чувствовать себя "на высоте" уверенно, стоит побольше практиковать походку, выбирать правильную колодку и придерживаться нескольких простых хитростей.

Самый простой и очевидный способ — шагать с пятки на носок, а не наоборот. Представьте, что вы в балетках. Это сделает походку более естественной.

Быстро и при этом грациозно ходить на каблуках — целая наука, поэтому, чтобы не показаться дилетантом, придерживайтесь умеренной скорости. К тому же медленная, размеренная походка — признак уверенности в себе.

Представьте перед собой прямую линию и грациозно двигайтесь строго по ее направлению. Почувствуйте себя немного моделью на подиуме.

Позвольте себе слегка наклониться назад. Это поможет держать осанку прямо и не даст туловищу "заваливаться" вперед.

Когда вы на каблуках, ваш шаг автоматически становится короче, а значит, на привычные дистанции будет затрачено больше шагов. Старайтесь идти маленькими шагами.