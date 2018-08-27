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Восточный шик: 15 лучших образов королевы Иордании Рании
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Восточный шик: 15 лучших образов королевы Иордании Рании 

Harper’s Bazaar 54 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Елизавета II — далеко не единственная королева в мире, заслуживающая пристального внимания. Так, советуем вам присмотреться и к королеве Рании — если, конечно, вы и так за ней не следите.
31 августа супруга короля Иордании Абдаллы II отметит 48-летие. Но ей едва ли можно дать этот возраст, настолько статная красавица хороша собой. Каждое ее появление на публике вызывает немалый общественный интерес, она всегда одета с иголочки.
В своем стиле Рания играючи совмещает и правила королевского протокола, и комфорт. Ей одинаково хорошо удаются как образы для официальных приемов у первых лиц других государств, так и наряды в стиле casual.
Идеальная укладка и изящные аксессуары неизменно дополняют каждый look королевы.
В нашей подборке — 15 самых интересных, женственных и элегантных выходов Рании. Теперь вы знаете, откуда черпать вдохновение!
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