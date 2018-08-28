Как правильно заправлять рубашку

Неопрятно заправленная рубашка моментально рушит самое благоприятное впечатление о человеке. Уследить же за рубашкой обычного кроя бывает довольно сложно. В то же время, нет ничего сложного в том, чтобы научиться заправлять рубашку правильно раз и навсегда.

Уже во время покупки нужно обращать внимание на детали. Подол рубашки должен быть сантиметров на 10 ниже пояса. Это серьезно облегчит задачу. Опрятный вид заправленной рубашке придает и центральная линия. Она появляется, когда пуговицы на самой рубашке, пряжка ремня и шов на штанах находятся ровно на одной линии.

Лишняя ткань по бокам тоже не нужна. Рубашку нужно либо выбирать тщательно, либо потратить деньги и сшить ее на заказ. Такие статусные вещи легко окупаются.

Конечно, к образу делового человека обязательно нужен правильный парфюм. Выбирать стоит классику — тут промахнуться практически невозможно.