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Как правильно заправлять рубашку
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Как правильно заправлять рубашку 

Trendymen 26 минут назад
Фото: Trendymen
Неопрятно заправленная рубашка моментально рушит самое благоприятное впечатление о человеке. Уследить же за рубашкой обычного кроя бывает довольно сложно. В то же время, нет ничего сложного в том, чтобы научиться заправлять рубашку правильно раз и навсегда.
Уже во время покупки нужно обращать внимание на детали. Подол рубашки должен быть сантиметров на 10 ниже пояса. Это серьезно облегчит задачу. Опрятный вид заправленной рубашке придает и центральная линия. Она появляется, когда пуговицы на самой рубашке, пряжка ремня и шов на штанах находятся ровно на одной линии.
Лишняя ткань по бокам тоже не нужна. Рубашку нужно либо выбирать тщательно, либо потратить деньги и сшить ее на заказ. Такие статусные вещи легко окупаются.
Конечно, к образу делового человека обязательно нужен правильный парфюм. Выбирать стоит классику — тут промахнуться практически невозможно.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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