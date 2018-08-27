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Сложная пара: 3 практичных способа, как сочетать платье и брюки
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Сложная пара: 3 практичных способа, как сочетать платье и брюки 

Harper’s Bazaar 36 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Когда дизайнеры предлагают носить платье вместе с брюками, это может вызвать недюжинный скепсис. Однако сочетание не такое уж новое. Испокон веков в Азии было принято носить длинные туники в пару к шароварам, а в XX веке этот прием взяли на заметку и европейские модницы. Сегодня тенденция на такую непривычную пару то возвращается на подиумы, то снова пропадает — видимо, потому, что современные женщины не считают ее практичной. Наша подборка призвана доказать, что это не так: стоит только решиться на эксперимент и гармонично составить образ — и давно приевшиеся вещи заиграют по-новому.
Асимметричное платье + расклешенные брюки
Подберите платье необычного фасона и расклешенные брюки желательно так, чтобы они совпадали по цветам. Тогда создастся впечатление многослойности, а такие образы всегда интересны из-за множества слоев и деталей. Кроссовки или ботильоны — на ваш выбор, но гармоничнее длинные брюки смотрятся с обувью на каблуке. Хотя сочетание платья, расклешенных брюк и спортивных кроссовок можно посмотреть на последнем осенне-зимнем шоу Marine Serre.
Вязаное платье + прямые брюки
Вязаное платье может сыграть роль объемного и длинного свитера. Летящие брюки к такой теплой вещи подходят редко, зато прямые плотные модели — беспроигрышный вариант. Пример такого по-настоящему осеннего наряда найдется на показе Proenza Schouler осень-зима 2018.
Короткое платье + контрастные брюки
Если у вас осталось короткое летнее платье, которое не хочется убирать в шкаф, можете использовать его в качестве туники. Например, если это так называемая модель baby doll, похожая скорее на расклешенную футболку. Чтобы сделать образ еще более интересным, можно подобрать брюки, которые будут контрастировать с платьем по цвету, однако не радикально: белый с бежевым и синим, красный с розовым и белым и так далее отлично дополняют друг друга.
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