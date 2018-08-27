Вторая кожа: тайная жизнь «живых кукол» — кто прячется под маской?

Каждой из нас однажды хотелось побыть кем-то другим. Мы меняем наш образ при помощи косметики, одежды, аксессуаров. Накрасив губы красной помадой вместо нюдовой, мы даже чувствуем себя иначе. Но что если нам хочется перевоплотиться в кого-то совсем другого? В человека, у которого нет ничего общего с нами: у него другой пол, возраст и внешность.

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«Живые куклы» (living dolls или female masking) — это субкультура, состоящая преимущественно из пожилых мужчин, которые при помощи масок и латексных костюмов переодеваются в девушек.

Когда мы говорим «переодеваются», мы не имеем в виду платье и туфли. То есть ими дело не ограничивается. Любители «маскарада» буквально натягивают на себя вторую кожу — они целиком влезают в латексный костюм телесного цвета: перчатки, колготки и даже латексные трусы.

Смысл даже не в том, чтобы выглядеть иначе, идея заключается в полном перевоплощении — в кого-то, даже не живого, в куклу.

Хэнк ака Ким Нетто (Kim Netto), основатель субкультуры, говорит, что любителей переодеваться в куклы много по всему миру.

Но все началось в 80-е годы прошлого века с человека, который изготавливал маски для фильмов о Бэтмене. Он много экспериментировал, показывая свои работы публике, и вскоре они привлекли внимание.

Фанатов странного фетиша больше всего в Великобритании, США и Германии. Больше всего людей привлекает то, что, глядя в зеркало, они уже не видят себя, они видят совершенно другого человека, утрированно феминного.

На вопрос корреспондента VICE, что привлекает его в переодевании, Хэнк отвечает: «Я хочу быть красивым, мне нравится идеальная внешность».

Он начал переодеваться в женскую одежду, еще когда был маленьким мальчиком, — уже тогда Хэнк примерял одежду сестер. Хэнк не чувствует себя женщиной, он осознает, что он мужчина, но маски дают ему возможность «поиграть» в кого-то другого.

Хэнк признается, что в образе девушки-куклы Ким, которая одета как горничная, даже самые рутинные вещи вроде уборке выполнять веселее. Когда он смотрит в зеркало, он видит Ким, а не старика. Но если для Хэнка переодевания — это то, что он делает каждый день, для многих других мужчин, участников субкультуры, это редкое мероприятие. Некоторые из них женаты много лет и вынуждены скрывать свою «вторую личность» от супругов.

Костюмы

В среднем стоимость «кукольного» костюма составляет около 5 тысяч евро. Его довольно сложно надеть: чтобы натянуть латексную «кожу», необходимо использовать тальк. Снимать его не менее трудно, так что многие «живые куклы» носят подгузник.

Кроме того, многие «куклы» носят корсет, чтобы создать более женственные изгибы. И, конечно, накладная грудь — мастхэв для любой «куклы».

Для обычных людей «куклы» выглядят пугающе и даже отталкивающе, но они себя видят желанными и привлекательными.

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