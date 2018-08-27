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Вызывающе сексуальная юбка возмутила интернет
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Вызывающе сексуальная юбка возмутила интернет 

Ридус 29 минут назад
За модой порой очень сложно угнаться. Дизайнеры шьют экстремально дырявые джинсы, создают купальник с принтом волосатой мужской груди и вдруг объявляют остро-модными гигантские куртки и кроссовки. На этот раз фэшн-индустрия создала мини-юбку с экстремальным боковым вырезом, смело обнажающим прелести обладательницы.
Глядя на чёрное мини, изготовленное из плотной полиуретановой ткани, которое на левом боку вдруг превращается в несколько тонких ремешков, обнажая тело хозяйки почти до пояса, у пользовательниц возникает только один вопрос: «Какие трусики можно надеть под эту юбку?!»
Впрочем, если одних девушек модная новинка весьма обескуражила, другие готовы приобрести её хоть сегодня и бежать покорять мужские сердца.
Длина изделия — 35 см, цена — 28 долларов, пристальное внимание окружающих — бесценно.
Девушки, а вы бы осмелились такое надеть? Мужчины, поделитесь своим мнением о модной юбке в комментариях!
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