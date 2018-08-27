13 уютных свитеров, которые будут греть и радовать всю зиму

Длинные, теплые (никакой синтетики!), с высоким горлом, чтобы не продуло, — так в детстве нам выбирали свитеры на осень, и идеальный, конечно, был только ручной работы. Мы собрали 13 моделей, в которых будет тепло и уютно ностальгировать по тем временам, когда вязаные обновки появлялись в наших гардеробах из-под бабушкиных спиц сами собой. Сейчас объемные свитеры и джемперы с традиционным узором «косичкой» можно найти у многих известных брендов, включая Miu Miu и Max Mara. Носите их с юбками миди в клетку, широкими брюками или поверх платья с сапогами — и модно, и мама не придерется.