7 комплектов белья, в котором будет комфортно весь день

Отовсюду мы слышим, что правильно выбранное нижнее белье может подарить уверенность на весь день. Мы не верим в прямую взаимосвязь белья и уверенности, хотя разумное зерно здесь и правда есть. Важно, чтобы оно ощущалось как вторая кожа и не приносило никакого дискомфорта. Например, бренд Baserange фокусируется на производстве минималистичных комплектов сдержанных цветов и без лишних деталей: без косточек и пушапа в бюстгальтерах, без кружева и бантиков на трусах. И хотя он заявляет, что использует только натуральные материалы, прошедшие переработку, все-таки в ассортименте можно встретить изделия и из полиамида. У Araks же можно найти базовое белье с шелковыми вставками и фигурной оторочкой в ярких оттенках — оранжевого, желтого, розового и прочих. Если хотите поддержать российского производителя, стоит обратить внимание на молодую марку Irma, которая запустилась только в этом году и продает белье пока только в инстаграму: помимо привычных моделей, в их ассортименте есть закрытые бра и маечки без косточек, трусы с высокой талией и стринги.