Канье Уэст носит обувь Ким Кардашьян?

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Когда влиятельная пара Канье Уэст и Ким Кардашьян выходят в свет вместе, по косточкам обычно разбирают образ Ким, тогда как Канье остается в тени. Но на свадьбе рэпера 2Chainz, которую супруги посетили в минувшие выходные, все взгляды были прикованы исключительно к Канье. Все потому, что даже платье Ким цвета неона не смогло отвлечь всеобщее внимание от обуви рэпера — сандалий из новой коллекции Yeezy, которые оказались ему малы не на один, а сразу на несколько размеров.

«Канье, ты что, носишь обувь Ким?»

«Кажется, Канье проснулся и обул первое, что нашел под кроватью, — сандалии Ким!»

«Сандалии Yeezy настолько в дефиците, что достать нужный размер не может даже сам основатель бренда и берет поносить у супруги»,

«Если в магазине остались сандалии Yeezy на несколько размеров меньше вашего, все равно покупайте — так и задумано!

— соревнуются в чувстве юмора пользователи соцсетей. — Бесплатный профессиональный совет: Канье, подбери тапки по размеру!»

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