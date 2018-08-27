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Канье Уэст носит обувь Ким Кардашьян?
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Канье Уэст носит обувь Ким Кардашьян? 

Sunmag 50 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Когда влиятельная пара Канье Уэст и Ким Кардашьян выходят в свет вместе, по косточкам обычно разбирают образ Ким, тогда как Канье остается в тени. Но на свадьбе рэпера 2Chainz, которую супруги посетили в минувшие выходные, все взгляды были прикованы исключительно к Канье. Все потому, что даже платье Ким цвета неона не смогло отвлечь всеобщее внимание от обуви рэпера — сандалий из новой коллекции Yeezy, которые оказались ему малы не на один, а сразу на несколько размеров.
«Канье, ты что, носишь обувь Ким?»
«Кажется, Канье проснулся и обул первое, что нашел под кроватью, — сандалии Ким!»
«Сандалии Yeezy настолько в дефиците, что достать нужный размер не может даже сам основатель бренда и берет поносить у супруги»,
«Если в магазине остались сандалии Yeezy на несколько размеров меньше вашего, все равно покупайте — так и задумано!
— соревнуются в чувстве юмора пользователи соцсетей. — Бесплатный профессиональный совет: Канье, подбери тапки по размеру!»
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
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