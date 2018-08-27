В Великобритании выпустили кружевные лифчики для мужчин

Одна из британских компаний, которая является производителем нижнего белья, создала линию кружевных бюстгальтеров и трусов специально для мужчин.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ, в коллекции представлены шёлковые лифчики, подходящие к ним трусики, ночные рубашки, пеньюары и другое нижнее белье.

В самой компании почему-то уверены, что это позволит представителям сильного пола чувствовать себя более сексуальными.

Судя по отзывам на сайте производителя, не только британские мужчины получают удовольствие от ношения нового нижнего белья. Новинки оценили и женщины.

«Так сексуально. Моя подруга любуется мной в этом лифчике и трусиках», — написал один из обладателей мужского нижнего белья.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что британским школьницам запретили носить юбки, чтобы поберечь чувства трансгендеров.

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