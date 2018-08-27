Модный гид: какую одежду предпочитают звезды

Если вам вдруг нечем вдохновиться на очередное модное свершение, то посмотрите фотографии знаменитостей за прошедшую неделю. Мы собрали самые стильные звездные образы для шопинга, ковровых дорожек и отдыха с семьей. Модный гид: какую одежду предпочитают звездыСвадьба Венсана Касселя и его возлюбленной Тины Кунаки

проходила под грифом «секретно», но фотографии все равно просочились в сеть на радость поклонникам и всем любопытным. Для торжества пара выбрала наряды идентичных цветов: Кунаки была в белом платье с глубоким

декольте, а Кассель в белом костюме.

В воскресенье, 26 августа, многие знаменитости собрались на церемонии вручения премий Black Girls Rock, в честь скончавшейся 16 августа

певица Ареты Франклин. Среди гостей и лауреатов премии оказалась модель Наоми

Кэмбел в коралловом платье от Calvin Klein.

Другой удачный образ церемонии — серебристое платье с черным

подолом от Balmain, которое

Пока фанаты сериала «Очень странные дела» ликуют по поводу выхода

нового сезона, актриса Милли Бобби Браун доказывает свой статус самой юной

модной иконы в платье-пиджаке от Off — White.

В таком образе актриса появилась на премьерном показе сериала в Нью-Йорке.

Если вы ожидали увидеть Ким Кардашьян в очередном наряде из латекса или ультракоротком платье, то вспомните о том, что Ким как никто другой

умеет удивлять. На прошедшей неделе звезда реалити участвовала в фотоссесии для издания CR Fashion Book в необычайно скромном образе.

Модель Кайя Гербер попала под прицелы папарацци во время

своего шопинга в Малибу в белоснежном хлопковом платье и кедах Converse.

Каждый выход Сары Джессики Паркер сопровождается восторженными отзывами, ведь актриса признанная икона стиля и в жизни, и на экране в роли Кэрри Брэдшоу . В этот раз Паркер разгуливала по Нью-Йорку в шелковом костюме от Intimissimi, что, конечно же, тоже не осталось без внимания.

Анджелина Джоли тоже отправилась на шопинг в компании своих

дочерей Шайло и Захары. Актриса выбрала черное шелковое платье, а Захара и Шайло предпочли более спортивный стиль.

Семейство Бекхэмов вернулось с отдыха на Бали, но не усидев

на месте, тут же всем составом отправились путешествовать по Англии. Отдыхая в графстве Глостершир, Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками фотографией мужа

Дэвида Бекхэма и дочери Харпер в лучших традициях британских аристократов. Кстати,

новая стрижка Харпер, с которой она очень похожа на молодую Викторию, дело рук Дэвида.

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