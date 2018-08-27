Модный гид: какую одежду предпочитают звезды 

Если вам вдруг нечем вдохновиться на очередное модное свершение, то посмотрите фотографии знаменитостей за прошедшую неделю. Мы собрали самые стильные звездные образы для шопинга, ковровых дорожек и отдыха с семьей. Модный гид: какую одежду предпочитают звездыСвадьба Венсана Касселя и его возлюбленной Тины Кунаки
проходила под грифом «секретно», но фотографии все равно просочились в сеть на радость поклонникам и всем любопытным. Для торжества пара выбрала наряды идентичных цветов: Кунаки была в белом платье с глубоким
декольте, а Кассель в белом костюме.
В воскресенье, 26 августа, многие знаменитости собрались на церемонии вручения премий Black Girls Rock, в честь скончавшейся 16 августа
певица Ареты Франклин. Среди гостей и лауреатов премии оказалась модель Наоми
Кэмбел в коралловом платье от Calvin Klein.
Другой удачный образ церемонии — серебристое платье с черным
подолом от Balmain, которое
выбрала певица Сиара.
Пока фанаты сериала «Очень странные дела» ликуют по поводу выхода
нового сезона, актриса Милли Бобби Браун доказывает свой статус самой юной
модной иконы в платье-пиджаке от Off — White.
В таком образе актриса появилась на премьерном показе сериала в Нью-Йорке.
Если вы ожидали увидеть Ким Кардашьян в очередном наряде из латекса или ультракоротком платье, то вспомните о том, что Ким как никто другой
умеет удивлять. На прошедшей неделе звезда реалити участвовала в фотоссесии для издания CR Fashion Book в необычайно скромном образе.
Модель Кайя Гербер попала под прицелы папарацци во время
своего шопинга в Малибу в белоснежном хлопковом платье и кедах Converse.
Каждый выход Сары Джессики Паркер сопровождается восторженными отзывами, ведь актриса признанная икона стиля и в жизни, и на экране в роли Кэрри Брэдшоу. В этот раз Паркер разгуливала по Нью-Йорку в шелковом костюме от Intimissimi, что, конечно же, тоже не осталось без внимания.
Анджелина Джоли тоже отправилась на шопинг в компании своих
дочерей Шайло и Захары. Актриса выбрала черное шелковое платье, а Захара и Шайло предпочли более спортивный стиль.
Семейство Бекхэмов вернулось с отдыха на Бали, но не усидев
на месте, тут же всем составом отправились путешествовать по Англии. Отдыхая в графстве Глостершир, Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками фотографией мужа
Дэвида Бекхэма и дочери Харпер в лучших традициях британских аристократов. Кстати,
новая стрижка Харпер, с которой она очень похожа на молодую Викторию, дело рук Дэвида.
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