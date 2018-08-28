Первый кадр: Марго Робби в новой рекламной кампании Chanel 

Марго Робби порадовала поклонников новой рекламной кампанией модного дома Chanel — свежий кадр кампании с участием актрисы появился в Instagram марки с хэштегом #CHANELHolidays, под которым также размещаются культовые фотосессии прошлых лет.
В марте этого года звезда «Отряда самоубийц» стала новым лицом французского бренда Chanel и уже успела засветиться в лукбуке Coco Neige, куда вошли зимние вещи, а теперь предстала в более летнем образе — в темных очках и бежевом купальнике. По задумке Карла Лагерфельда эта фотография сделана в эстетике предыдущих кадров из серии #CHANELHolidays с Хеленой Кристенсен и Надеж Ду Буспертю в 1990 и 1992 годах.
@MargotRobbie for #CHANELHolidays
Публикация от CHANEL (@chanelofficial)
26 Авг 2018 в 9:41 PDT попкорнnews