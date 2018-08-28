Как круто выглядеть в аэропорту: вдохновляемся модными образами звезд

Собрать чемодан для отпуска — это только полдела. Нужно еще решить, в чем поехать в аэропорт. Хочется, чтобы образ был и удобным, и красивым одновременно. Как говорится, за двумя зайцами погонишься… но это совсем не тот случай. Разбираемся, как выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно, путешествуя на самолете.

Если ты летишь, например, в Париж, то потерпеть пару часов в самолете не составит труда. Но если твой пункт назначения, допустим, Доминикана, то 12 часов в полете вряд ли дадутся тебе легко. Поэтому главное правило, которым нужно руководствоваться при выборе travel-образа, — это комфорт.

Но это совсем не значит, что нужно доставать вещи из бабушкиного сундука или надевать пижаму. Не впадай в крайности, а постарайся найти золотую середину.

Ни для кого не секрет, что спортивная одежда — самая удобная часть гардероба. Она не сковывает движений и позволяет телу дышать. Тем более что в этом сезоне образы из 80-х на пике популярности. Яркие спортивные костюмы, олимпийки колор-блок и брюки с лампасами — не только удобные элементы гардероба, но и невероятно стильные. Такой тандем идеален для путешествия — бери на заметку.

Многие звезды, кстати говоря, летают на самолете исключительно в спортивном образе, даже если в жизни они предпочитают совсем другой стиль. Бери пример с Кайли Дженнер и Беллы Хадид . Эти красотки уже научены опытом и знают, в какой одежде путешествовать лучше всего.

Но, увы, бывает, что после утомительного перелета некогда сменить одежду, а кто-то требует твоего присутствия немедленно. Что делать? Если это деловая встреча, вряд ли спортивный костюм будет уместен. В таком случае выбирай удобные casual-образы. Лучше ограничиться базовой цветовой гаммой и не экспериментировать с фактурами. Брюки, рубашки, джемперы — тебе подойдет все, что удобно и одновременно сдержанно. А если хочешь добавить немного акцентов в образ, захвати с собой туфли на каблуке. В просторной сумке-шоппере они обязательно поместятся и выручат тебя в самую ответственную минуту.

Джиджи Хадид и Пэрис Хилтон , видимо, всегда куда-то торопятся, потому что выбирают для перелетов очень элегантные наряды.

Запомни главное правило: одежда должна быть уместной. Поэтому в самолете тебе ни к чему откровенные наряды, оголяющие части тела. Мини-юбки, слишком короткие шорты и майки с глубоким декольте оставь для другого случая. Во сне, к сожалению, мы не можем контролировать свои движения, так что надевать такую одежду даже опасно.

Листай галерею и выбирай самый стильный образ звезд в аэропорту!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Global Look Press, Instagram