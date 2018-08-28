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Яркие аксессуары, которые будут популярны осенью
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Яркие аксессуары, которые будут популярны осенью 

Fraufluger.ru 57 минут назад
Фото: pixabay.com
Дизайнеры помогают нам не только правильно выбрать одежду и обувь на каждый новый сезон, но и подсказывают какими украшениями и аксессуарами можно дополнить свои образы.

Перчатки

Перчатки, незаменимый аксессуар для осени и зимы, которыйсразу выполняет две функции: защищает руки от холода и с помощью перчаток создается ощущение утонченности и элегантности, в лучших традициях моды прошлого века.

Поясные сумки

Осенью нам предлагают максимально освободить руки от лишнегогруза. Для этого подойдут уже нашумевшие поясные сумки, сумки на шею или через плечо, в которые можно уместить все нужные мелочи, а руки занять стаканчиком с теплым кофе, чтобы согреться.

Массивные украшения

Особой популярностью осенью будут пользоваться украшения нереально больших размеров. Среди них массивные золотые и серебряные цепи, которые несмотря на размер, привнесут в образ легкости и необычности.

Чокеры

Пока дизайнеры черпают вдохновение из 90-ых, нам никуда не скрыться от чокеров. Этой осенью они становятся более серьезными и увесистыми. Бренды решили отойти от стандартных тканевых и пластиковых украшений, в пользу металлических, которые придают изящества.

Серьги

Крупные серьги — тренд для тех, кто готов на все ради стиляи не боится носить несколько лишних килограммов у себя в ушах.

Подвески и бусы

Очередное подтверждение того, что больше, значит лучше –сочетание нереально большого количества украшений. Осенью надевайте сразу все имеющиеся у вас кольца, разные по материалам браслеты, миксуйте цепочки и подвески.
В общем, делайте все, чтобы создать свой оригинальный образ.
К слову, осенью мы носим украшения не только на руках или вушах, но и на теле.
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