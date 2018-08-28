Что за?.. Ну очень странное ожерелье Ким Кардашьян

Ким Кардашьян (37) не так уж и любит украшения — она предпочитает удивлять поклонников смелыми платьями и необычной обувью (ну или обнаженными фото в крайнем случае). Но не в этот раз!

все слайды

Звезда похвасталась новым ожерельем, и его будто вживили в шею Кардашьян. А в темноте оно еще и светится! «Мое ожерелье движется в ритм моего сердцебиения», — рассказала Ким.

#ahuman @ahuman pic.twitter.com/8pbdQi78kP

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 27, 2018

Но все-таки переживать пока рано. Оказывается, это никакой не имплант, а просто новая разработка для выставки под названием A. Human, которая откроется 5 сентября в Нью-Йорке. Но смотрится все равно жутковато.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-za-nu-ochen-strannoe-ozherele-kim-kardashyan/