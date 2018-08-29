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Не простое украшенье: зачем Ким Кардашьян и другие звезды вшивают под кожу ожерелья-импланты
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Не простое украшенье: зачем Ким Кардашьян и другие звезды вшивают под кожу ожерелья-импланты 

BigPikcha.ru 37 минут назад
Фото: BigPikcha.ru
37-летняя звезда реалити Ким Кардашьян напугала своих поклонников новым образом — на очередном мини-видео она продемонстрировала жуткий чокер, вживленный под кожу и сверкающий в такт биению ее сердца.
Идея футуристичных украшений принадлежит другу американской звезды — Саймону Хаку. Его экспериментальный проект А.Human подразумевает украшения-импланты, чтобы понравившаяся вещь могла остаться с модницей (или модником) навсегда.
«Мы хотим, чтобы все задумались о будущем моды. Наша цель — подвергнуть сомнению привычные методы самовыражения», — заявил Саймон Хак.
Ким пришелся по вкусу чокер, который мигает в такт биения ее сердца.
Публикация от Portal Estrelando (@portalestrelando)
27 Авг 2018 в 1:31 PDT  Помимо Ким Кардашьян, в рекламной кампании Хака приняла участие телеведущая Крисси Тейген, украсившая грудь крыльями ангела.
Модель-трансгендер Андреа Пежич, на плечах которой высятся экстравагантные рога.
И актер Тан Френс с жабрами на шее.
В итоге оказалось, что А.Human — это не коллекция устрашающих украшений-имплантов, а иммерсивный спектакль. А все, кто пришел бы на презентацию бренда, на самом деле были бы вовлечены в театральное действо, представляющее собой магазин украшений будущего.
Само собой, подписчики Ким этого не знали и на предложение посетить презентацию Саймона Хака и выбрать себе какой-нибудь имплант в большинстве своем ответили отказом. Кстати, украшения-импланты не вживлены под кожу, они лишь имитируют это.
Но теперь, когда пресса раскрыла тайну футуристичных украшений и рассказала обывателям, что на самом деле не нужно ничего себе вживлять, от желающих принять участие в спектакле Хака, вероятно, не будет отказа. Премьера действа состоится 5 сентября в Нью-Йорке.
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