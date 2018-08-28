Коллекция предметов из парков «Диснейленд» ушла с молотка в США

Слоненок Дамбо ушел с молотка. В Лос-Анджелесе распродают коллекцию артефактов из парков «Диснейленд», некоторые из них — еще 50-х годов прошлого века, передает «МИР 24».

Дамбо продали почти за 500 тысяч долларов — в четыре раза больше, чем его первоначальная стоимость. А всего аукцион принес больше 8 миллионов долларов. Коллекция столь огромна — около 900 предметов, — что ее владелец, Ричард Крафт, сначала решил устроить выставку в здании бывшего спортивного магазина. Ее посетили десятки тысяч человек.

«Мне неважно, сколько продажа принесет денег. Я действительно надеюсь, что люди, которые купят эти предметы, будут ценить их так же, как ценил их я. Мне не хотелось бы, чтобы это было простым вложением денег. Я хочу, чтобы покупатели принесли в свой дом воспоминания. Мы, например, украшали Дамбо на Рождество», — отметил коллекционер.

Крафт начал собирать свою коллекцию 25 лет назад как дань памяти годам своего детства, когда он со своим ныне покойным братом ходил в калифорнийский «Диснейленд».

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