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Тест: Что вы знаете о насекомых?
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Тест: Что вы знаете о насекомых? 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
Все мы знаем, что муравей может переносить вес, намного превышающий его собственный. Но вот то, что муравей — самое сильное насекомое на Земле — это миф. Жук-навозник способен удержать груз, вес которого превышает его собственный в 1141 раз. Это как если человек поднял бы на руки кита!
Если вам и вашему ребенку интересно, что из общеизвестных (и не очень) фактов о насекомых является правдой, а что мифом — предлагаем проверить ваши знания в нашем тесте!
Еще больше интересных фактов в коллекции журналов «Настоящие насекомые» от «DeAgostini»!
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
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