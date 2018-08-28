Это провал: Бритни Спирс совершила сразу 3 модных ошибки

А сколько насчитаете вы?

Бритни Спирс изысканным вкусом никогда не отличалась. Безумные мини-платья интенсивно розового цвета, «голые наряды», открывающие складочки жира… Но вечерние туалеты умеют выбирать не все звезды. А вот как можно было умудриться даже в простом стрит-стайл образе совершить сразу несколько катастрофических ошибок?

Папарацци подловили Спирс на улицах Парижа. Видимо, она решила проникнуться духом Франции и совместить в одном луке простоту и элегантность. Но вышло у певицы плохо. Посчитаем все модные ошибки, которые допустила Бритни?

Бритни Спирс в Париже

Начнем с очевидного: кажется, сейчас каждая школьница знает, что джинсы с низкой посадкой стоит выкинуть из гардероба. Во-первых, это некрасиво. Эти штаны зрительно укоротили и без того недлинные ноги звезды и подчеркнули отсутствие ярко выраженной талии. Во-вторых, такие джинсы просто неудобны. Даже на фото видно, как Спирс на ходу пытается их подтянуть, чтобы не «засветить» нижнее белье.

Хотя зачем было стараться? Ведь, например, черный бюстгальтер из-под полупрозрачной блузки в крестьянском стиле было отлично видно. Видимо, Бритни никто не рассказал, что 90-е, когда контрастное белье, которое было видно из-под верхней одежды, давно прошли. А сейчас это просто считается дурным тоном.

Сама блуза тоже вызывает немало вопросов. Кажется, знаменитости она коротковата. Ну, а ковбойские сапоги (а между тем, в Париже сейчас днем около 25 градусов тепла) смотрятся и вовсе неуместно.

Между тем, как бы ни одевалась Бритни, она пользуется популярностью у мужчин. По крайней мере, у одного — своего жениха Сэма Асгари, с которым они недавно отпраздновали годовщину романа. В Париж они тоже прилетели вместе. Правда, красавчик-фитнес-тренер выглядит куда более стильно.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Между прочим, Сэм моложе Бритни на 13 лет, но не устает каждый день признаваться своей избраннице в любви. И его не смущают ни внешность Спирс, ни макияж, ни ее безвкусные наряды. Вот это настоящие чувства!

Худшие наряды Бритни Спирс

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