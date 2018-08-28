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У Lanvin — новый генеральный директор и планы по развитию
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У Lanvin — новый генеральный директор и планы по развитию 

The Blueprint 30 минут назад
Фото: The Blueprint
В феврале французский модный дом Lanvin, находящийся в не лучшем финансовом положении, выкупила китайская компания Fosun, а через месяц его покинул креативный директор Оливье Лапидус. Тогда генеральным директором временно стала президент Fosun Джоанн Чэн. Теперь этот пост занял Жан-Филипп Хеккет, который ранее был глобальным генеральным директором бренда Sandro. Хеккет поделился планами по дальнейшему развитию бренда с Business of Fashion: «Первоочередной задачей, безусловно, является возвращение творчества». Lanvin пока продолжит работу без креативного директора женской линии, руководить мужской останется Лукас Оссендрийвер, работающий на бренд с 2005 года. Хеккет хочет найти на роль креативного директора человека, который «понимает ДНК бренда и его легендарное прошлое, но кто также имеет видение будущего».
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