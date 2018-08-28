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7 трендов, которые останутся с нами в новом сезоне
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7 трендов, которые останутся с нами в новом сезоне 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Осень уже совсем близко? и модный мир активно готовится к новому сезону. Уже вышли сентябрьские номера глянцевых журналов, начинаются обсуждения модных показов. Но каждая модница знает, что в августе совсем не рано готовить свой гардероб к холодам.
Безусловно, каждый сезон на модном горизонте восходят новые звездные тренды, однако прежде чем избавиться от вещей ушедшего сезона, стоит разобраться, что же останется актуальным. Мы собрали 7 модных трендов, которые не потеряют свою популярность этой осенью.
Совместно с Outlet Village Белая Дача мы разобрали 7 модных трендов, которые не потеряют свою популярность этой осенью. А приобрести все вещи можно в одном месте.

Многослойность

Многослойность не перестаёт быть актуальной уже несколько сезонов. И осень-зима 2018/19 года не исключение. Если на модных показах можно наблюдать утрированную версию данного тренда, то в обычной жизни достаточно надеть под пальто блейзер или свитер.

Клетка

Начиная с весны, все модники демонстрировали разнообразные вариации блейзеров, брюк или костюмов в клетку. Крупная, мелкая, темная или светлая — выбор ограничивался лишь фантазией и индивидуальными предпочтениями. Осенью же стоит отдать предпочтение теплым тонам одежды либо цветной клетке.

Логомания

Этот тренд уверенно держит оборону среди фаворитов у звезд, блогеров и всех, кто неравнодушен к моде. Помимо заметного лого любимого бренда на футболке, свою приверженность данной тенденции можно выразить ремнем с логотипом, деталью на сумке или обуви. Для холодного времени года можно выбрать толстовку, а подходящий аксессуар найдется даже для самого строгого дресс-кода.

Цветочный принт на темном фоне

Романтичный стиль продолжает завоевывать сердца девушек и для многих станет приятной новостью, что тренд на цветочный принт переходит в осенний сезон. Более подходящим вариантом станет одежда темных оттенков с правильно подобранным размером паттерна. Этой осенью романтичные чайные платья точно будут смотреться нестерпимо модно с грубыми ботинками или высокими сапогами.

Футуризм

Этим летом на пике популярности были сумки из прозрачного пластика, а также плащи и обувь в данном исполнении. Футуризм не сдает позиций, и куртки с эффектом металлик пригодятся осенью в комбинации с материалами под пластик. Чтобы сделать образ еще ярче, дополните его массивными кроссовками — «ugly sneakers», которые тоже не спешат выходить из моды.
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