Австралийский бренд выпустил кружевное белье для мужчин

Коллекция включает множество бюстгальтеров и трусов из сатина, шелка и кружева.

Модельный ряд представлен в пяти размерах: от S (small) до XL (extra Large).

По сообщениям СМИ, довольные клиенты уже оставили несколько отзывов на сайте фирмы-производителя. Мужчины отмечают, что белье очень удобно в носке, красиво смотрится и радует девушек. Стоимость комплектов варьируется от 26 до 43 долларов.

Отметим, что один из крупных европейских брендов недавно выпустил линию средств для мужского макияжа, куда вошли тональные флюиды, бесцветные блески для губ и карандаши для бровей.

Кстати, идеального любовника можно определить по бровям (далее…)