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Джастин Бибер и Хейли Болдуин сделали одинаковые прически
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Джастин Бибер и Хейли Болдуин сделали одинаковые прически 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
А вы заметили, что как только звезды начинают встречаться, их стиль в одежде, прически и даже манеры поведения становится подозрительно похожи? Вспомним хотя бы парные татуировки у Арианы Гранде (Ariana Grande) и Пита Дэвидсона (Pete Davidson).
Мы не знаем, получается ли это само собой или является частью плана, но, похоже, этому правилу следуют и Джастин Бибер (Justin Bieber) с Хейли Болдуин (Hailey Baldwin).
На минувших выходных фотографы застали пару в Калифорнии. Возлюбленные неспешно прогуливались по улицам Беверли-Хиллз, демонстрируя публике одинаковые… прически!
Посудите сами. Два блондина с волосами до плеч, собранными в низкий пучок на затылке. Ну разве не двое из ларца!? Впрочем, пара выбрала абсолютно разные образы в одежде. На Хейли был элегантный джинсовый костюм с простой белой футболкой, надетой под джинсовку. А ее бойфренд предпочел стиль «Гавайи»: яркая, пестрая рубашка и разодранные черные шорты.
Кстати, хотя на фотографии это не столь заметно, но, кажется, у Джастина снова появились усики, которые его девушке совсем не по вкусу. Ну что ж, по крайней мере эту часть образа музыканта Хейли копировать точно не собирается! Фото из: Teenvogue
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