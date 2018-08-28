На хайпе: Хейли Болдуин в свитшоте с надписью «Россия» 

Джастин и Хейли часто удивляют поклонников необычным выбором одежды. Только недавно Бибер отказался от ношения одноразовых тапочек на улице, в которых был замечен не раз. На днях же для посещения церкви Джастин выбрал гавайскую рубашку, а Хейли — джинсовый костюм в технике тай-дай. Но в этот понедельник своим модным выбором отличилась только Болдуин: для встречи со знакомым пастором она надела свитшот Гоша Рубчинский с надписью «Россия». Остается только гадать, импонирует ли модели постсоветский стиль, творчество дизайера или это просто выбор самых хайповых вещей. Джастин же оделся в свойственной ему манере: безразмерные шорты, длинную футболку и кепу.