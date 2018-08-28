Нижнее белье, от которого без ума все мужчины

Покупаете пуш-ап и надеетесь соблазнить любимого мужчину? Вряд ли он будет в восторге. Рассказываем, чего на самом деле хотят мужчины.

Бюстгальтер-треугольник

Почему нравится мужчинам? Потому что подчеркивает естественную форму груди и не обманывает глаз, как модели пуш-ап. Эту модель ценят мужчины, которые выступают за природную красоту и естественные формы.

Как выбрать? Если ваша грудь размеров А и В, это точно ваш бюстгальтер. А вот для груди средних и больших размеров он вряд ли будет комфортным, потому что в нем нет косточек и поролоновых вставок. Лифы-треугольники широко представлены в кружеве (а большинству мужчин нравится кружево), но настоящим кладом в вашем арсенале соблазнительницы станет модель из атласа или шелка.

Бюстгальтер-бандо

Почему нравится мужчинам? Такой лиф позволяет носить платья и топы с открытыми плечами и спиной, что выглядит очень сексуально. Привлечь внимание к шее и зоне декольте можно крупным колье или элегантной цепочкой.

Как выбрать? Главное здесь — правильно определить объем под грудью. Важно выбрать бюстгальтер, стан которого надежно зафиксирует грудь, иначе вам придется постоянно поправлять белье. Если вы ищете бра для романтического вечера, присмотритесь к моделям с удлиненным станом черного, красного или бордового цвета, он может быть украшен кружевами, бусинами, бантами (все зависит от вашего вкуса и предпочтений вашего мужчины).

Бюстгальтер-балконет

Почему нравится мужчинам? Главная задача такого бюстгальтера — приподнимать грудь и формировать красивую линию декольте. А что может быть привлекательнее для любого мужчины?

Как выбрать? Большего всего ошибок женщины допускают при выборе именно этой модели бюстгальтера: не тот размер чашки (грудь не помещается), неправильный объем стана (из-за чего бретели оказываются слишком далеко друг от друга), неверная длина бретелей (грудь не должна упираться в подбородок). Перед покупкой следует сделать точные замеры или обратиться за помощью к консультанту магазина белья или бра-фиттеру.

В качестве эксперимента можно приобрести одну декорированную модель (прозрачные вставки, ленты, гипюр, банты), одну модель с хищным принтом и одну модель яркого цвета. Ваш мужчина точно оценит вашу смелость и творческий подход.

Кружевные трусики-шортики

Почему нравятся мужчинам? Стринги и трусики-танга уже давно никого не привлекают — они лишают ситуацию интриги. А вот кружевные шортики — золотая середина: их не слишком много (благодаря кружеву) и не слишком мало (за счет фасона).

Как выбрать? Для комфортной носки материал должен включать хотя бы небольшой процент эластичных волокон. Из цветов не стоит брать розовый и голубой — мужчины утверждают, что к этим цветам они безразличны.

Бесшовное белье

Почему нравится мужчинам? Да, здесь никаких кружев, бусин и бантиков. Лаконичность и краткость во всем. В бесшовном белье мужчин привлекает ощущение, что под одеждой ничего нет (вот она, интрига!). А когда обнаруживается, что все-таки есть, они признаются, что получают удовольствие от гладкого материала белья.

Как выбрать? Следует обратить внимание на состав. Если вы склонны к аллергии на синтетику, лучше остановиться на моделях с высоким содержанием хлопка (до 80%). В плане цвета выбор на рынке такого белья невелик: бежевый, черный, белый.