Кайли Дженнер и Джордин Вудс снялись в рекламной кампании совместной косметической коллекции

Кайли Дженнер и Джордин Вудс

Похоже, затишья в бизнесе 21-летней Кайли Дженнер не бывает: звезда снова работает над расширением своей косметической линейки. На этот раз речь идет о коллаборации с ее лучшей подругой, 20-летней моделью Джордин Вудс, Jordyn Woods x Kylie Cosmetics, которую девушки анонсировали еще в июле.

Теперь в своем Instagram Кайли рассказала, что новая коллекция появится в продаже уже в следующем месяце, ну а съемки рекламной кампании только что состоялись. К работе над ней Кайли пригласила, конечно, и Джордин.

Только что закончили съемки моей новой коллекции, выходящей в следующем месяце, с Джордин Вудс! С нетерпением ожидаю премьеры!

— написала Дженнер.

Кайли Дженнер

Джордин Вудс

Впрочем, подробностей о самой кампании пока мало: раззадорив своих подписчиков таким сообщением, Кайли не спешит делиться снимками с бэкстейдж, а вот от того, чтобы похвастаться своими косметическими новинками, знаменитость все-таки не удержалась. Похоже, главным хитом коллекции станет блеск для губ — один из оттенков Дженнер сразу же продемонстрировала подписчикам на себе.

На съемках сама Кайли появилась в белом кроп-топе на тонких бретельках и ярко-розовых латексных джинсах — не иначе, как вдохновилась своей старшей сестрой Ким Кардашьян, которая в последнее время тоже не расстается с латексными нарядами.

Джордин также признавалась, что идея о совместной коллекции посетила их с Кайли уже давно, и вот, наконец, планам было суждено воплотиться в реальность. Какие именно продукты еще войдут в коллекцию, пока неизвестно: похоже, девушки хотят сделать всем большой сюрприз, но от блеска для губ обе явно в восторге.

Просто факт. Наш блеск вызывает привыкание!

— предупреждает Джорждин.

Напомним, с семейством Дженнер-Кардашьян у Вудс прекрасные отношения: она не только давно дружит с Кайли, но и уже помогала мужу Ким, Канье Уэсту, рекламировать его коллекцию Yeezy Season 6.