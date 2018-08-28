Кайя Гербер продемонстрировала пустое декольте

В глубоком вырезе поклонники увидели только ребра модели.

Сколько бы модные дизайнеры ни говорили о бодипозитиве и ни заигрывали с пышками-моделями, на подиуме по-прежнему правят бал худышки. А некоторые выглядят так, что их срочно хочется накормить чем-то вкусным и калорийным. Например, одна из самых перспективных молодых моделей — Кайя Гербер , дочь Синди Кроуфорд

Если лицом Кайя точь-в-точь похожа на свою знаменитую маму, то фигурой явно пошла не в нее. Синди с юности демонстрировала весьма аппетитные формы. А Кайя постоянно дает повод для того, чтобы заподозрить ее в анорексии.

Вот и на этот раз, когда она показалась на публике в коротком белом платье с очень глубоким декольте, поклонники посоветовали ей лучше питаться. Ведь в вырезе вместо груди модели были видны лишь ребра, а ноги Гербер больше напоминали спички.

Сейчас вес девушки, со слов друзей, при росте 175 сантиметров всего 40 килограммов. И такой вес плохо сказывается не только на теле девушки, которое при всем желании нельзя назвать соблазнительным, но и на ее лице.

Например, на показе Chanel папарацци запечатлели Гербер во время шоу. На ее лице виднелись огромные круги под глазами, которые даже лучшие визажисты бренда не смогли замаскировать. А недавно на селфи в своем микроблоге Кайя даже с помощью фильтров не смогла скрыть синяки под веками и мелкие морщинки. Лучше бы ей взять пример со своей мамы, которая в свои 52 года может показаться поклонникам без макияжа и получить сотни комплиментов.

Да и пример других звезд доказывает: запускать себя нельзя, но излишняя худоба еще никого не украшала.

Одна из самых красивых женщин Голливуда Анджелина Джоли с каждым годом теряет свою красоту. А все из-за того, что ее килограммы тают на глазах. Когда Джоли разводилась с Питтом, она вообще ничего не ела из-за стресса и похудела до 34 килограммов. С тех пор прошло два года, и, хоть в весе она немного прибавила, ручки у нее все равно тонкие, как палочки, а ножки похожи на спички. Привлекательности выпирающие кости ей точно не придают.

Любимая всеми Мать Драконов Эмилия Кларк никогда не была худышкой. Именно ее слегка пышные формы придавали ей некоторое очарование. Однако сейчас все заметили, что звезда стремительно похудела: руки стали худее, грудь куда-то исчезла. Instagram звезды разрывается от комментариев фолловеров, которые недоумевают, зачем же она так сильно похудела, и пишут, что Эмилия потеряла всю сексуальность.

То же самое произошло и с моделью Джиджи Хадид. Пару лет назад, когда она только начинала свою карьеру все обсуждали то, что она немного выбивается из общего фона худощавых моделей своими объемами. Тогда звезду нельзя было назвать худой: у нее были в меру объемные ягодицы и бедра, пышная грудь, а талия не была осиной. Но прошла пара лет, и звезда стала худеть, чтобы соответствовать своим коллегам по цеху.

Мы собрали целую галерею звезд, которые стали выглядеть хуже после похудения. Не повторяйте их ошибок!

Звезды, которым не стоило худеть

Эмилия Кларк

Джиджи Хадид

Анджелина Джоли

Рене Зеллвегер

Тара Рид Алессандра Амбросио

Дочь Синди Кроуфорд вслед за грудью накачала губы

Все звезды делают «это». Зачем нужен дизайн груди

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