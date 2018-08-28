Никто не пострадает: что такое экокожа

Но если раньше искусственный мех был скорее похож на свалявшийся коврик, доставшийся от бабушки по наследству, а искусственная кожа — на парусиновый скафандр, то сегодня технологии пошли так далеко вперед, что по своим свойствам «заменители» даже превзошли натуральный аналог.

Российские дизайнеры принимают эстафету и начинают использовать в своих коллекциях эко-материалы. Алена Кочеткова, дизайнер бренда Kochetkova, рассказала, что же такое экокожа, почему ее не стоит бояться и чем она на самом деле отличается от искусственной.

Страшные сказки: дермантин и кожзам

То, чем раньше заменяли натуральную кожу — это дермантин, кожзам. Это ткань на основе синтетических материалов из ПВХ — пленка, нанесенная на основу. Такая ткань не пропускает воздух совсем. То есть зимой в ней холодно, а летом — жарко. Да, она довольно прочная и износоустойчивая, поэтому, кстати, из нее делают, например, сидения в автобусах. Но кому хочется носить на себе то, на чем сидят люди в общественном транспорте?

Экокожа

Экокожа — материал совершенно другой формации. Это прогресс и технологии. Это микс всех преимуществ натуральной кожи и кожзама. Такой материал делается из суперсовременного волокна, которое наносится по специальной технологии на натуральную основу. Основа — обычно или из хлопка, или из вискозного трикотажа.

Для экокожи в качестве пленочного покрытия на производстве используется полиуретан. Он имеет более сложную структуру и состав, в отличие от ПВХ, как у кожзама. Все нужные свойства формируются за счет химического синтеза полимера, поэтому использование дополнительных пластификаторов не требуется.

Главным свойством такого материала является воздухопроницаемость, которая достигается за счет формирования множества микропор, проникающих в пленку. Благодаря этому воздух и водяной пар передаются, а вода не пропускается.

Второй момент — это цена изделия, которая стала существенно ниже из-за стоимости материалов. Конечно, уважающий себя и свой бренд дизайнер не пожертвует качеством в угоду цене. Современные эко-материалы абсолютно соответствуют самым высоким запросам потребителей.

С каждым годом технологии открывают все больше возможностей производителям тканей и эко-материалов. А дизайнеры держат руку на пульсе и используют в коллекциях самые передовые находки.