Ким Кардашьян посвятила новую модель туфель Кейт Миддлтон

Звезда семейного реалити-шоу не оставляет надежду лично познакомиться с герцогиней Кембриджской и всячески привлекает внимание Кейт Миддлтон к своей персоне. На днях стало известно, что в соавторстве с ShoeDazzle Ким Кардашьян создала новую модель женской обуви, получившую название «Герцогиня». На сайте интернет-магазина она представлена как «классические стеганые туфли изящного силуэта» и «классический стиль герцогини».

Фото с сайта express.co.uk Ким Кардашьян не скрывает своих чувств к герцогине Кембриджской: «Я люблю ее стиль, и думаю, что каждая женщина должна каждый день чувствовать себя принцессой».

Напомним, это не первый раз, когда звезда обращается к Кейт Миддлтон в вопросе моды. К примеру, осенью 2012 года Ким и ее знаменитые сестры выпустили новую коллекцию с Dorothy Perkins. Стремясь продвигать новую линию в Великобритании, они, как сообщается, отправили Кейт Миддлтон несколько моделей. Также Ким Кардашьян надеялась, что герцогиня станет гостьей показа.

Однако королевская семья тогда отправила подарки обратно и вежливо отклонила предложение. Это связано с протоколом, согласно которому герцог и герцогиня Кембриджские не должны принимать какие-либо дары, если только отправитель не известен лично Его или ее Королевскому Высочеству.

А вам нравятся туфли «Герцогиня»?