Ещё
Ким Кардашьян посвятила новую модель туфель Кейт Миддлтон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ким Кардашьян посвятила новую модель туфель Кейт Миддлтон 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Звезда семейного реалити-шоу не оставляет надежду лично познакомиться с герцогиней Кембриджской и всячески привлекает внимание Кейт Миддлтон к своей персоне. На днях стало известно, что в соавторстве с ShoeDazzle Ким Кардашьян создала новую модель женской обуви, получившую название «Герцогиня». На сайте интернет-магазина она представлена как «классические стеганые туфли изящного силуэта» и «классический стиль герцогини».
Фото с сайта express.co.uk  Ким Кардашьян не скрывает своих чувств к герцогине Кембриджской: «Я люблю ее стиль, и думаю, что каждая женщина должна каждый день чувствовать себя принцессой».
Напомним, это не первый раз, когда звезда обращается к Кейт Миддлтон в вопросе моды. К примеру, осенью 2012 года Ким и ее знаменитые сестры выпустили новую коллекцию с Dorothy Perkins. Стремясь продвигать новую линию в Великобритании, они, как сообщается, отправили Кейт Миддлтон несколько моделей. Также Ким Кардашьян надеялась, что герцогиня станет гостьей показа.
Однако королевская семья тогда отправила подарки обратно и вежливо отклонила предложение. Это связано с протоколом, согласно которому герцог и герцогиня Кембриджские не должны принимать какие-либо дары, если только отправитель не известен лично Его или ее Королевскому Высочеству.
А вам нравятся туфли «Герцогиня»?
FashionTime: последние новости
Кейт Миддлтон знает, как правильно носить колготки Самая элегантная из 14-летних: Милли Бобби Браун на VMA Бритни Спирс в детском свитере и странных сапогах из 90-х
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
05:51
Безобразные выходки звёздных отпрысков
Дети Звёзды
16:08
7 трендов, которые останутся с нами в новом сезоне
Мода
09:21
Как постареть как можно быстрее
Здоровье
04:03
Звезды, скрывавшие имена отцов своих детей
Дети Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение