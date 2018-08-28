Эль Фаннинг примерила ретрообраз в новой короткометражке Miu Miu

Как известно, Miu Miu является дочерним брендом такого гиганта люкса, как Prada. Оттого эстетику модного Дома нередко сравнивают со стилем его «старшего брата». Однако на днях вышла новая короткометражка Miu Miu, которая, по мнению автора интернет-портала Bussines Of Fashion, выводит итальянский лейбл на новый уровень. Теперь, как считают эксперты, у него есть больше шансов понравиться аудитории поколения Z, на которую в последнее время ориентируются многие представители модной индустрии.