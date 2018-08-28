Эль Фаннинг примерила ретрообраз в новой короткометражке Miu Miu 

Как известно, Miu Miu является дочерним брендом такого гиганта люкса, как Prada. Оттого эстетику модного Дома нередко сравнивают со стилем его «старшего брата». Однако на днях вышла новая короткометражка Miu Miu, которая, по мнению автора интернет-портала Bussines Of Fashion, выводит итальянский лейбл на новый уровень. Теперь, как считают эксперты, у него есть больше шансов понравиться аудитории поколения Z, на которую в последнее время ориентируются многие представители модной индустрии.
Возможно, поэтому бренд пригласил поучаствовать в видео таких обсуждаемых сегодня персон, как актриса Эль Фаннинг и модель Адвоа Абоа. Кроме них в съемке также приняли участие 15-летняя Рэффи Кэссиди, известная по фильму «Убийство священного оленя», и 16-летняя Роуэн Бланчард, сыгравшая главную роль в сериале «Истории Райли». Стилизовала ретровидео главный редактор издания Love Кэти Гранд.