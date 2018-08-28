Ещё
Эль Фаннинг примерила ретрообраз в новой короткометражке Miu Miu
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эль Фаннинг примерила ретрообраз в новой короткометражке Miu Miu 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Как известно, Miu Miu является дочерним брендом такого гиганта люкса, как Prada. Оттого эстетику модного Дома нередко сравнивают со стилем его «старшего брата». Однако на днях вышла новая короткометражка Miu Miu, которая, по мнению автора интернет-портала Bussines Of Fashion, выводит итальянский лейбл на новый уровень. Теперь, как считают эксперты, у него есть больше шансов понравиться аудитории поколения Z, на которую в последнее время ориентируются многие представители модной индустрии.
Возможно, поэтому бренд пригласил поучаствовать в видео таких обсуждаемых сегодня персон, как актриса Эль Фаннинг и модель Адвоа Абоа. Кроме них в съемке также приняли участие 15-летняя Рэффи Кэссиди, известная по фильму «Убийство священного оленя», и 16-летняя Роуэн Бланчард, сыгравшая главную роль в сериале «Истории Райли». Стилизовала ретровидео главный редактор издания Love Кэти Гранд.
Harper’s Bazaar: последние новости
Как носить юбку в пол осенью: 3 способа 10 вещей на осень, которые должны быть в гардеробе каждой Белла Хадид показала, как носить серебряную цепь на джинсах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
05:51
Безобразные выходки звёздных отпрысков
Дети Звёзды
16:08
7 трендов, которые останутся с нами в новом сезоне
Мода
09:21
Как постареть как можно быстрее
Здоровье
04:03
Звезды, скрывавшие имена отцов своих детей
Дети Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение