Ещё
Эмма Стоун снова снялась для Louis Vuitton — актриса стала лицом аромата Attrape-Rêves
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эмма Стоун снова снялась для Louis Vuitton — актриса стала лицом аромата Attrape-Rêves 

Собака.ru 25 минут назад
Фото: Собака.ru
Louis Vuitton продолжают двухлетнее сотрудничество с оскароносной актрисой Эммой Стоун: после съемок в кампейне pre-fall коллекции, она стала амбассадором духов Attrape-Rêves — новинки в фирменной линейке Les Parfums. Парфюмер Жак Кавалье-Беллетруд сделал древесно-цветочный аромат с нотами бергамота, пиона, пачули, имбиря, какао, личи и турецкой розы, и он станет отличным выбором на грядущий сезон или, как показывает кампания с Эммой, для позднего отпуска. Напомним, о том, что звезда фильмов «Ла-Ла Ленд», «Бердмен», «Прислуга» и «Новый Человек-Паук» выбрана новой посланницей Louis Vuitton, стало известно в октябре прошлого года. Эмма Стоун подписала контракт, по которому обязана появляться в нарядах французской марки в течение двух лет, а также рекламировать ее в специальных кампейнах.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Собака.ru: последние новости
Видео: как одеваются модники с Гороховой, Рубинштейна и Большой Морской? В Петербург приехали вещи из «русской» коллекции Saint Laurent — велюровые пиджаки и юбки с позолотой 45 лучших находок из новых коллекций в ДЛТ
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
05:51
Безобразные выходки звёздных отпрысков
Дети Звёзды
16:08
7 трендов, которые останутся с нами в новом сезоне
Мода
09:21
Как постареть как можно быстрее
Здоровье
04:03
Звезды, скрывавшие имена отцов своих детей
Дети Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение