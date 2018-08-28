Бритни Спирс в детском свитере и странных сапогах из 90-х

Исполнительница, некогда снискавшая себе славу поп-принцессы, теперь все чаще становится героиней новостей в связи со скандальными событиями в своей жизни или нелепыми образами. В этот раз Бритни Спирс продемонстрировала — она вне моды. Папарацци заметили девушку в детском свитере розового оттенка, странных сапогах из 90-х и уже не актуальных джинсах с заниженной талией.

Бритни Спирс в Париже 📸 Кажется, певица застряла в 2008 😅 #бритниспирс #peopletalkru

Публикация отPE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) 27 Авг 2018 в 11:14 PDT Фото было сделано в Париже. А ведь все гостьи этого города стараются выглядеть элегантно…

Да, мы знаем — мода циклична. И со временем актуальным становится то, что носили предыдущие поколения модниц. Но сейчас иные тенденции и, как нам кажется, Бритни явно идет против фешн-течения. Подчеркнем, мы уважаем индивидуальность, но девушке может помочь совет стилиста.

Однако, если посмотреть на это фото с другой стороны. К примеру, Ким Кардашьян , которая также не следует модным тенденциям, а сама их формирует. Возможно, поп-певица решила также снискать славу законодательницы моды, достав из шкафа забытые там с 90-х сапоги?

А вы храните некогда модные вещи в надежде, что они вновь станут актуальными?