Названы самые популярные уродливые вещи

Создатель популярных в сети фэшн-мемов по имени Мэй, на которую в Instagram подписаны около 75 тысяч человек, перечислила лучшие и худшие тренды 2018 года. Список опубликовало издание Hypebae.

Одним из топовых трендов оказалась монохромная одежда ярких кислотных цветов.

К самым стильным Мэй отнесла и огромные оверсайз-куртки.

Следующими были названы вещи, полностью расписанные монограммами с логотипами люксовых брендов.

Первым среди худших модных тренодов стал нагрудный рюкзак бренда Alyx, который был представлен в июне на неделе моды в Париже.

Также в числе уродливых вещей оказались «папины кроссовки» Balenciaga Triple-S.

Вместе с ними в список включена двойная рубашка, придуманная дизайнером Демной Гвасалией, которую он продавал за 1 290 долларов.

Далее — рваные грязные кроссовки, от которых Мэй порекомендовала «держаться подальше любой ценой».

Чрезмерную многослойность она также отнесла в категорию худших трендов.

Заключительными в списке стали угги. По словам Мэй, эта обувь вышла из моды и, несмотря на многочисленные коллаборации марки Ugg с другими брендами, вряд ли сможет обрести популярность, которой она пользовалась в 2000-х годах.

Ранее в августе издание Hypebae составило список лучших кроссовок, которые девушки могут надеть на свою свадьбу вместо туфель на каблуках. На первом месте оказались массивные Versace Chain Reaction Sneakers, которые порекомендовали носить с белым брючным костюмом.