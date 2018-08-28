В сети обсуждают фотографии молодого Джеки Чана. Оказывается, он был тем еще модником!

В «Твиттере» новая волна «охов-вздохов» по Джеки Чану — на этот раз не из-за его актерской игры и боевых способностей, а из-за выдающегося (эпатажного!) стиля. Звезда фильмов «Доспехи Бога», «Час пик», «Кто я?» и «Специальный шпион» в 80-90-е годы выглядел как герой современных кампейнов: розовые комбинезоны, сетчатые футболки, тренировочные микро-шорты и мотоспортивные бомберы, которые будут в моде только в следующем сезоне, Джеки Чан выгуливал еще 20 лет назад!

Мастерство стайлинга у Джеки тоже на «пятерку»: брюки-клеш он сочетал с двубортными кардиганами, бланковые рубашки — с пиджаками с цифровыми принтами, а лыжные свитеры — с джинсами расслабленного фасона. Причем многие вещи актера были кастомизированы — на раритетных фотографиях можно найти комбинезон, декорированный по всей длине патчами.

К более деловому стилю Джеки пришел только после съемок в фильме «Tuxedo» в 2002 году. По его словам, ему приходилось «драться в смокинге, кататься по земле в смокинге, падать в кучу песка тоже в смокинге». «Компания Armani предоставила их около сотни, причем цена каждого была около трех тысяч долларов. А вообще я люблю носить свитеры и джинсы, а также рубашки и пиджаки, сшитые в традиционном китайском стиле», — рассказывал актер. Фото: Shutterstock, Getty Images

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.