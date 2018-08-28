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Avgvst и Протей Темен выпустили вторую коллаборацию
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Avgvst и Протей Темен выпустили вторую коллаборацию 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Ювелирная марка Avgvst и художник Протей Темен выпустили вторую совместную коллекцию. Она получила название «Ртуть». «Ртуть — это сверхметалл, который победил застывшую форму. Мы постарались запечатлеть его жидкие свойства в каплях и шариках», — говорит о коллекции дизайнер Наталья Брянцева. В коллекцию вошло 20 предметов из серебра и белого золота. Кроме чокера, ожерелий, браслетов на руку и на плечо, колец и серег, есть пирсинг для брови и носовой перегородки. Купить предметы можно будет в новом магазине Avgvst, который недавно открылся в Москве, а также в других магазинах марки и на сайте — сейчас уже открыт предзаказ.
Первая коллаборация Avgvst и Протея Темена была посвящена космосу и небесным телам.
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