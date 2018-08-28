На шоу ТНТ4 «Прожарка» Витя АК столкнулся с хейтерами лицом к лицу

Стендап-комики припомнят Вите АК его гангстерские треки, надоедливую рекламу казино и коллекцию солнцезащитных очков.

Премьера! 3 сентября на ТНТ4 в 23:00 — «Прожарка Вити АК». Первое комедийное хейт-шоу, в котором известный рэпер выслушает жесткие шутки в свой адрес от стендап-комиков и поп-звезды 90-х Андрея Григорьева-Апполонова.

По словам ведущего Ильи Соболева, в «Прожарке» еще ни разу не было классного рэпера, и, чтобы не изменять традициям, позвали Витю АК. Сейчас Витя больше известен как автор самой надоедливой рекламы, множеством фитов со звездами от Кобзона до Бузовой и участием в развлекательных шоу, но в начале «нулевых» на его творчестве выросло целое поколение. «Целое поколение, но не он сам!» — добавила участница проекта StandUp Елена Новикова

На «Прожарку» Витя пришел в своем фирменном образе — в темных очках. Ведущий Comedy Radio Евгений Чебатков считает, что у рэпера контракт с крупнейшими производителями таких очков: «Они платят миллионы, чтобы Витя АК никогда не носил их бренды»! По мнению участника «Открытого микрофона» Валеры Артюхова, когда перед глазами Вити пронесется вся его жизнь, воспоминания прервутся рекламой интернет-казино. Комик Марк Сергиенко посмеялся над ростом гостя: «Ради музыки он отказался от карьеры садового гнома». Досталось и его творчеству — Ирина Приходько рассказала историю, как подростки на даче слушали новый альбом «АК-47», после чего встали на четвереньки и ушли в лес.

Витя АК, рэпер: «Прожарка» проходит на легкой волне, хоть шутки и жесткие. Я вырос в городе Березовский, и, бывало, мы там между собой пожестче «угорали». Но некоторые темы березовчанам были бы непонятны, особенно про мам, личную жизнь»

Поскольку рэп обогнал «попсу» и стал самым модным жанром, у звезд поп-музыки накопилось достаточно хейта в адрес рэперов. Выслушать это придется Вите АК, а слово от имени поп-музыки возьмет тот самый «рыжий из Иванушек» — Андрей Григорьев-Апполонов. Он заявил, что «Иванушки» собирали «Олимпийский» своими песнями, а Вите для этого надо назваться «Ярмарка меда» или «Выставка шуб». Андрей обвинил рэпера в плагиате, потому что он «первый начал шептать в микрофон всякую хрень». Витя АК удивился появлению Андрея: «думал, что его давно снесли вместе со всеми старыми пятиэтажками».

Андрей Григорьев-Апполонов, певец: «До „Прожарки“ я не был лично знаком с Витей АК, но мне искреннее жаль, как на шоу его разгромили в пух и прах. Я бы не хотел оказаться на месте Вити! Даже в качестве гостя чувствовал себя не очень комфортно, потому что „Прожарка“, мне кажется, иногда переходит рамки приличия, а такой юмор у меня больше вызывает неловкость. Сам я так жестко не шучу, но, как говорится, „у балтийской молодежи развлечения свои“

»Прожарщики» респектнули Вите, ведь без такой знаковой фигуры в русском рэпе не появились бы ни Оксимирон, ни Скриптонит — они просто послушали творчество АК и поняли, что нужно делать по-другому. Витя ответил стихотворением, в котором пообещал всегда оставаться самим собой и работать так же исправно, как настоящий АК-47.

Смотрите 3 сентября «Прожарку Вити АК» в 23:00 на ТНТ4!