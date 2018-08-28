Новый тренд — умные капроновые колготки

Любой стилист скажет, что босоножки и туфли с открытым носком следует одевать исключительно на ухоженные ноги. Разумеется — с аккуратным педикюром и подкрашенными согласно общему стилю ноготками на пальцах ног.

Только вот как быть, если на это совершенно нет времени — а выглядеть хорошо, одев открытую обувь, нужно «здесь и сейчас»?

Забавный вариант предложили специалисты из японской компании Belle Maison. Они разработали и выпустили на местный рынок капроновые колготки и гольфы FakeNail, в которых область носка выполнена в виде перчатки — с отдельным «кармашком» для каждого пальца ноги.

При этом области пальцев, где оказываются ногти, покрашены на колготках и гольфах так, чтобы имитировать натуральный педикюр.