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Новый тренд — умные капроновые колготки
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Новый тренд — умные капроновые колготки 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Любой стилист скажет, что босоножки и туфли с открытым носком следует одевать исключительно на ухоженные ноги. Разумеется — с аккуратным педикюром и подкрашенными согласно общему стилю ноготками на пальцах ног.
Только вот как быть, если на это совершенно нет времени — а выглядеть хорошо, одев открытую обувь, нужно «здесь и сейчас»?
Забавный вариант предложили специалисты из японской компании Belle Maison. Они разработали и выпустили на местный рынок капроновые колготки и гольфы FakeNail, в которых область носка выполнена в виде перчатки — с отдельным «кармашком» для каждого пальца ноги.
При этом области пальцев, где оказываются ногти, покрашены на колготках и гольфах так, чтобы имитировать натуральный педикюр.
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