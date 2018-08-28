В спортивном костюме и с сумкой Chanel: Джей Ло поужинала с женихом и экс-бойфрендом в Голливуде

Поп-дива чувствовала себя максимально комфортно, о чем красноречиво говорил и ее образ. Для ужина певица выбрала темно-синий спортивный костюм с белыми полосами, белые кеды и сумку Chanel в тон. Наряд дополнили крупные серьги-кольца и зеркальные солнцезащитные очки.

Бывший и нынешний женихи исполнительницы были одеты в стиле casual и, кажется, были абсолютно довольны происходящим.

Словом, у Джей Ло можно только поучиться как искусству истинного спортшика, так и умению дружить с экс-избранниками.