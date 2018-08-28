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В спортивном костюме и с сумкой Chanel: Джей Ло поужинала с женихом и экс-бойфрендом в Голливуде
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В спортивном костюме и с сумкой Chanel: Джей Ло поужинала с женихом и экс-бойфрендом в Голливуде 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вечер 27 августа Дженнифер Лопез провела в приятной компании: папарацци застали ее около одного из лучших ресторанов западного Голливуда вместе с возлюбленным Алексом Родригесом… и экс-бойфрендом Каспером Смартом.
Поп-дива чувствовала себя максимально комфортно, о чем красноречиво говорил и ее образ. Для ужина певица выбрала темно-синий спортивный костюм с белыми полосами, белые кеды и сумку Chanel в тон. Наряд дополнили крупные серьги-кольца и зеркальные солнцезащитные очки.
Бывший и нынешний женихи исполнительницы были одеты в стиле casual и, кажется, были абсолютно довольны происходящим.
Словом, у Джей Ло можно только поучиться как искусству истинного спортшика, так и умению дружить с экс-избранниками.
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