Ещё
Вот так выглядит женская коллекция автомобилей Porsche
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вот так выглядит женская коллекция автомобилей Porsche 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Издание Car Throttle опубликовало небольшой репортаж о женщине-коллекционере автомобилей Porsche. Сюжет рассказывает о Лизе Тейлор, вице-президенте аэрокосмической компании, с детства увлекавшейся спортивными машинами.
Коллекция Тейлор состоит в основном из современных 911-х, в том числе трековых GT3. При этом она предпочитает заказывать автомобили в эксклюзивных вариантах окраски: так, у нее есть лиловый 911-й, 718 Cayman оттенка «зеленая мята» и купе GT3 RS в цвете под названием «звездчатый рубин» (Ruby Star), представляющей собой нечто среднее между розовым и фиолетовым.
Видео с YouTube-канала Car Throttle
Помимо этого, у нее есть несколько классических моделей Porsche 911 и даже один трактор немецкой марки, выпущенный 1956 году. Кроме моделей «Порше», Тейлор владеет суперкарами McLaren, Ferrari и Acura NSX.
В январе на продажу выставили коллекцию из 12 редких автомобилей «Порше», которую оценили в 7,4 миллиона долларов.
Motor.ru: последние новости
Нелепые имена дешевых машин Видео: что будет, если в машину вместо масла залить WD-40 Тест: это турбонаддув или газонокосилка?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток9
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
02:36
Знаменитости без грима и фотошопа
Звёзды Красота
00:40
Хирург рассказал об операциях на лице Варнавы
Звёзды
04:48
Звезды, которых развело рождение детей
Звёзды Дети
09:21
6 самых полезных сочетаний продуктов
Еда
12:20
Ученые назвали главную причину измен
Любовь
07:10
Как быстро набрать вес худой девушке
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение