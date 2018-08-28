Природные мотивы в украшениях — тренд наступающей осени

На подиумах показов осени-зимы 2018/2019 родилась модная тенденция, которую мы просто не могли пропустить: природные мотивы в украшениях. Но подождите воображать себе в уме пестрые цветочные короны и разноцветные пластмассовые серьги-бутоны, от которых все фанатели в 2000-х. Нынешнее увлечение флорой — чистейшее искусство с плавными линиями, сюрреалистическими формами и глубокими осмысленными оттенками. Украшения на тему природы из последних дизайнерских коллекций не кричат и не пытаются претендовать на самую заметную вещь в образе — они «знают свое место» и грамотно расставляют акценты.

Jacquemus

Когда видишь такую красоту, совсем не хочется, чтобы мода на одиночные серьги уходила. Наоборот, пусть дизайнерские марки придумывают еще и еще, а особенно такие талантливые и одаренные французы, как Симон Порт Жакмю.

Jacquemus, осень-зима 2018/2019; серьга SL, розовое золото, бриллианты (заказать)

Chloé

Самый плодотворный вид садоводства — это «выращивать» экзотические цветы и растения в украшениях, ведь даже если вы забудете про них, они все равно не завянут. Пользуемся моментом, пока еще можно носить глубокие вырезы на улице, и пополняем свою коллекцию.

Chloé, осень-зима 2018/2019; подвеска SL, белое золото, цавориты, бриллианты (заказать)

Valentino

Некоторые наряды из последней коллекции Valentino напоминали гигантские шелковые бутоны цветов, а украшения повторяли анатомию листьев — причудливо изогнутых и в натуральном размере, как будто бы они еще вчера были частью природы.

Valentino, осень-зима 2018/2019; серьги SL, серебро (заказать)

Нам сразу же вспоминаются цветочные венки, которые мы мастерили в детстве, аккуратно приплетая бутон к бутону. Цветовая гамма — самая что ни на есть осенняя с пламенным красным цветом опавшей листвы.

Chanel, осень-зима 2018/2019; кольцо SL, серебро, эмаль, фианиты (заказать)

Esteban Cortazar

Настоящий лист или же его фантастически реалистичная копия? Мы все еще гадаем, но идею Esteban Cortazar оценили и приберегли на осень, когда захочется быть ближе к природе.

Esteban Cortazar, осень-зима 2018/2019; серьги Sokolov, серебро, фианиты (заказать)

Giambattista Valli

Одежда с V-образным вырезом еще никогда не была такой магически притягательной. Все дело в тонкой вязаной сетке или в гербарии из позолоченных кулонов на шее? Или и в том и в другом?

Giambattista Valli, осень-зима 2018/2019; подвеска SL, серебро, фианиты (заказать)

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