Модный блогер Анна Белис назвала 9 вещей, которые никогда не выйдут из моды!

1. Высокие сапоги

Сапоги — вещь первой необходимости! Они всегда хорошо смотрятся — с пальто и пуховиком, с джинсами и даже с шубой. Если базовый черный цвет кажется вам слишком банальным, выбирайте палевый: он выглядит дорого и изысканно.

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2. Объемный мягкий свитер

Хороший свитер может верно прослужить долгие годы, нежно согревая в холодные осенние и зимние вечера. Уютная и незаменимая вещь в любое время года!

Свитер «Васи» в Sportalm, от 10 080 руб.,

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Свитер «Коннор» в Sportalm, от 19 826 руб.,

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3. Черное платье

Идеальная база для любого образа! Добавляем акцент — например, белый воротник, яркое украшение или сумочку — и получаем образ, который уместен всегда, везде, идет всем и выглядит стильно.

Платье «Одри» от Маши Горячевой,

от 19 400 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55​

Платье «Флоренция» от Маши Горячевой,

от 16 400 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55​

4. Черные брюки

Главное при выборе брюк — найти подходящей вашей фигуре крой и фасон. Брюки с широкими штанинами — вариант на все времена!

Брюки от Ianis Chamalidy, от 24 000 руб.,

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Брюки от Ianis Chamalidy, от 18 000 руб.,

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5. Пальто песочного цвета

Пальто может быть ярким, но лучше придерживаться базовых оттенков, чтобы всегда иметь возможность по-новому обыграть лук летящим шарфиком или массивным снудом. В будущих сезонах для обновления своего образа и поддержания трендов можно менять аксессуары, но пальто как основа вашего образа будет выглядеть безупречно всегда. 6. Футболка oversize

Многие звезды и известные личности имеют в своем гардеробе белую футболку. Лайфхак тут в том, что облегающие модели не всегда выглядят выигрышно, а вот объемная футболка оверсайз будет интересно смотреться и с джинсами, и с пиджаком, и c платьем в бельевом стиле.

Сколько бы ни говорили. что этот бренд всем надоел и приелся, классическая сумка от Louis Vuitton из моды не выйдет никогда. А фасон выбирайте на свой вкус: кому-то нравятся объемные модели, кому-то больше по душе жесткие формы или миниатюрные размеры. И это прекрасно!

8. Джинсовая юбка

Женщина в юбке — это красиво, стильно и всегда модно. Стильные джинсовые юбки разной длины можно смело носить как с туфлями на высоком каблуке, так и с кроссовками.

Юбка SUNCOO в Milano Moda, от 6 550 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Юбка FF-FEAR в Milano Moda, от 7 750 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 9. Кожаная куртка

Зауженное черное или летящее белое платье, туфли или кроссовки, брутальные джинсы или романтичная юбка-пачка: кожаная куртка-косуха впишется в любой стиль и образ! Хоть с купальником!

Куртка женская Didmarko, от 18 000 руб.,

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Куртка женская Didmarko, от 12 000 руб.,

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