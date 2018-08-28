Модный блогер Анна Белис назвала 9 вещей, которые никогда не выйдут из моды! 

1. Высокие сапоги
Сапоги — вещь первой необходимости! Они всегда хорошо смотрятся — с пальто и пуховиком, с джинсами и даже с шубой. Если базовый черный цвет кажется вам слишком банальным, выбирайте палевый: он выглядит дорого и изысканно.
Ботфорты CORSOCOMO, от 9 800 руб.,
заказать: +7 (800) 333-03-46
Ботфорты CORSOCOMO, от 9 800 руб.,
заказать: +7 (800) 333-03-46
2. Объемный мягкий свитер
Хороший свитер может верно прослужить долгие годы, нежно согревая в холодные осенние и зимние вечера. Уютная и незаменимая вещь в любое время года!
Свитер «Васи» в Sportalm, от 10 080 руб.,
заказать: +7 (812) 640-80-40
Свитер «Коннор» в Sportalm, от 19 826 руб.,
заказать: +7 (812) 640-80-40
3. Черное платье
Идеальная база для любого образа! Добавляем акцент — например, белый воротник, яркое украшение или сумочку — и получаем образ, который уместен всегда, везде, идет всем и выглядит стильно.
Платье «Одри» от Маши Горячевой,
от 19 400 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55
Платье «Флоренция» от Маши Горячевой,
от 16 400 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55
4. Черные брюки
Главное при выборе брюк — найти подходящей вашей фигуре крой и фасон. Брюки с широкими штанинами — вариант на все времена!
Брюки от Ianis Chamalidy, от 24 000 руб.,
заказать: +7 (800) 555-00-36
Брюки от Ianis Chamalidy, от 18 000 руб.,
заказать: +7 (800) 555-00-36
5. Пальто песочного цвета
Пальто может быть ярким, но лучше придерживаться базовых оттенков, чтобы всегда иметь возможность по-новому обыграть лук летящим шарфиком или массивным снудом. В будущих сезонах для обновления своего образа и поддержания трендов можно менять аксессуары, но пальто как основа вашего образа будет выглядеть безупречно всегда. 6. Футболка oversize
Многие звезды и известные личности имеют в своем гардеробе белую футболку. Лайфхак тут в том, что облегающие модели не всегда выглядят выигрышно, а вот объемная футболка оверсайз будет интересно смотреться и с джинсами, и с пиджаком, и c платьем в бельевом стиле.
7. Сумка Louis Vuitton
Сколько бы ни говорили. что этот бренд всем надоел и приелся, классическая сумка от Louis Vuitton из моды не выйдет никогда. А фасон выбирайте на свой вкус: кому-то нравятся объемные модели, кому-то больше по душе жесткие формы или миниатюрные размеры. И это прекрасно!
8. Джинсовая юбка
Женщина в юбке — это красиво, стильно и всегда модно. Стильные джинсовые юбки разной длины можно смело носить как с туфлями на высоком каблуке, так и с кроссовками.
Юбка SUNCOO в Milano Moda, от 6 550 руб.,
заказать: +7 (800) 333-44-87 Юбка FF-FEAR в Milano Moda, от 7 750 руб.,
заказать: +7 (800) 333-44-87 9. Кожаная куртка
Зауженное черное или летящее белое платье, туфли или кроссовки, брутальные джинсы или романтичная юбка-пачка: кожаная куртка-косуха впишется в любой стиль и образ! Хоть с купальником!
Куртка женская Didmarko, от 18 000 руб.,
заказать: +7 (800) 500-41-67
Куртка женская Didmarko, от 12 000 руб.,
заказать: +7 (800) 500-41-67
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