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13 сарафанов, которые разнообразят офисный гардероб
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13 сарафанов, которые разнообразят офисный гардероб 

Harper’s Bazaar 54 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Обновить офисный гардероб осенью можно не только с помощью теплых кардиганов. Попробуйте поэкспериментировать с многослойными образами. Например, вместо привычного платья-футляра наденьте базовый (или не очень базовый — со змеиным принтом) сарафан поверх рубашки или водолазки. Можно вдохновится викторианской эпохой и украсить черно-белый дресс-код блузой с рюшами, или выбрать мини А-силуэта, как в 60-х, и добавить к нему туфли на блочном каблуке. Поиграйте с фактурами: черный лонгслив с высоким воротом смотрится гораздо интересней с летящим платьем Theory свободного кроя, чем с классическим приталенным фасоном, а красно-розовый колор-блок P. A. R. O. S. H. неожиданно хорошо сочетается с леопардовым принтом.
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