Селена Гомес представила одежду для сильных девушек вместе с Puma

Американская исполнительница Селена Гомес (Selena Gomez) в апреле постелила штаб-квартиру спортивного бренда Puma, для того чтобы сделать что-то классное!

А сегодня певица рассказала, что 18 сентября выйдет новая коллекция совместно с брендом, которая предназначена сделать девушек увереннее и привлекательнее. Спортивная обувь «DefyxSG» будет с инициалыми певицы «SG», что еще обозначает Strong Girls — сильные девушки.

«Весь смысл в том, чтобы отвлечь внимание от меня; речь идёт о том, во что я верю и что я делаю со своей платформой, которую мне дают. Это больше, чем я, это больше, чем «Puma» — это о том, как вы себя чувствуете», — рассказывает Гомес о своём партнёрстве с брендом «Puma».

https://www.instagram.com/p/BnAmijSBPkH/

На данный момент Селена также готовиться выпустить свой новый альбом, про который ничего еще неизвестно. Правда, в одном интервью девушка проболталась, что в него будут входить личные песни о переживаниях певицы. Селена Гомес в прошлом году пережила пересадку почки, а недавно столкнулась с полемикой в социальных сетях, когда дизайнер Стефано Габбана назвал её «уродливой» в Instagram.

«Я беру идеи из музыки, которая меня вдохновляет; фильмов, которые меня вдохновляют; артистов, которые меня вдохновляют. Мне нравится учится у разных людей; у меня это исходит из настроения или момента, в котором я нахожусь».

https://www.youtube.com/watch?v=OD6s3FJR4ac

Своей рекламной кампанией Гомес хочет вдохновить девушек никогда не сдаваться и следовать своим мечтам, что и сама делает артистка.

«Сила. Я никогда не забываю повторять это слово. Весь смысл коллекции заключается в том, чтобы девушки, которые носят спортивную одежду, чувствовали себя сильной и красивой».