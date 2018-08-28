Федеральная антимонопольная служба признала маленькую грудь физическим недостатком

Ведомство Архангельской области сочло оскорбительной для женщин рекламу с изображением девушки с небольшим размером груди.

Известно, что мужчины делятся на два типа: те, кто любят маленькую грудь, и те, кто предпочитает большую. Причем совершенно не обязательно, что, если взгляд мужчины часто привлекает пышный бюст, он будет выбирать себе спутницу жизни по этому критерию.

Психолог Дарья Чунина отмечает, что действительно, далеко не для каждого мужчины женская грудь является приоритетом при оценке внешних качеств потенциального партнера.

— По данным некоторых исследований, в первую очередь мужчины смотрят не на грудь и не на бедра, а на лицо, — говорит она. — Поэтому если у девушки запоминающиеся черты лица, подчеркну — запоминающиеся, не обязательно правильные или симметричные, то именно к нему будет приковано внимание мужчины, а те или иные огрехи фигуры уйдут на второй план. Такое мнение подтверждает и сексолог Александр Полеев . По его словам, мужчины чаще всего предпочитают среднюю грудь второго или третьего размера. Большой же бюст нравится, по его словам, представителям кавказской национальности.

— Все потому, что их мамы много рожают, и у мальчиков с детства сказывается представление о большой груди как норме красоты, — пояснил сексолог.

При этом эксперт пояснил, что с точки зрения сексуальной жизни размер бюста не имеет значение. Основную роль играет чувствительность груди.

— У большой груди довольно маленькая чувствительность, а мужчины любят упругую, эстетически красивую, пропорциональную грудь, — отметил Палеев.

Сексолог добавил, что женщина даже с маленьким бюстом может испытать оргазм только от прикосновения.

Маленькая грудь скорее является недостатком по мнению самих женщин. Для тех, кто хочет скрыть этот изъян, стилисты советуют использовать бюстгальтеры с эффектом пуш-ап и не надевать нижнее белье под майки. Кроме того, эксперты в области моды предлагают выбирать одежду с V-образным вырезом — в нем любая грудь будет смотреться соблазнительно. Также покупайте вещи с крупным принтом в области груди — они создадут иллюзию объема. Желательно также выбирать одежду светлых оттенков.

— В вашем гардеробе обязательно должна быть белая рубашка, свитер с широким горлом, платья с завышенной талией и строгий деловой костюм, — советует стилист Вероника Краснова. — Жакет для костюма выбирайте приталенный.

Не стоит забывать и о деталях. Серьги, подвески, броши помогут сконцентрировать внимание на себе.