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Этот «свадебный» купальник Тины Кунаки станет настоящим хитом!
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Этот «свадебный» купальник Тины Кунаки станет настоящим хитом! 

Журнал ОК! 2 часа назад
Несколько дней назад Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились. Неожиданное и замечательное торжество в традиционном стиле состоялось во французском прибрежном городке Бидарт. Теперь Тина ходит только в белой одежде. Даже купальник модель подобрала «свадебный». Фотографию модного лука она опубликовала в своем Инстаграм.
Купальник просто безупречно сел на Тине: глубокий вырез подчеркнул пышное декольте, а баска добавила кокетства образу. «Божественная красотка», «Ты дочь Афродиты», «Уважаю выбор Венсана», — написали в комментариях интернет-пользователи.
Тина Кунаки
Напомним, впервые Касселя и Кунаки сфотографировали в компании друг друга на Ибице в 2015 году, то есть на момент встречи Тине было всего 18 лет! Тогда этот союз казался скорее мимолетным увлечением, учитывая 30-летнюю разницу в возрасте, но, как видим, все оказалось более чем серьезно.
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